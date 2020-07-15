Это вам не просто маска. Алтайские медики рассказали, почему нельзя пренебрегать средствами защиты

Новости 15.07.2020 8:34 1010

Помните, как многие из нас перепугались, когда вся эта история с коронавирусом только начиналась. Мы носили маски в общественных местах (а особо обеспокоенные - даже на улице), терли руки антисептиками и старались как можно реже контактировать друг с другом. Но пандемия затянулась, люди устали, маски полетели в сторону, а запасенные впрок дезинфицирующие средства – пылятся в шкафах. Вот только ковид никак не отступает. Еще в июне в Алтайском крае в сутки выявляли в пределах 70 новых случаев, в июле – уже за 200. Это говорит о том, что вирус все активнее распространяется по региону. В том числе и из-за несоблюдения людьми элементарных правил безопасности, настаивают медики.

Маска не бесполезна

По словам главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, соблюдение масочного режима – основная мера защиты от заражения.

«COVID-19 передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании и разговоре. Маска поможет защитить от заражения не только вас, но и окружающих, если заболевшим окажетесь вы. Один невнимательный человек может повлечь за собой цепочку из множества заболевших», - отметил он.

А главный врач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова добавляет: вирус не летает сам по себе по воздуху, он находится внутри слюны.

«Маска защищает от капель, которые могут быть инфицированы. В транспорте, магазине, общественном месте мы можем даже не заметить, как во время беседы капля слюны попадает, например, на одежду. Человек случайно смахивает ее рукой, потом дотрагивается до носа или глаз. Если слюна инфицирована, то вирус окажется в организме. Если бы собеседник, пассажир в транспорте был бы в маске, то жидкость осталась бы на внутренней стороне поверхности», - подчеркивает она.

И уж тем более мельчайшие частицы вируса останутся на ваших руках, если вы прикрываетесь, кашляя или чихая без маски.

Есть еще один важный момент. У большинства зараженных нет никаких симптомов. Смотришь на человека: вроде, здоров. Но никогда не знаешь наверняка. А потому соблюдать меры безопасности должны (или даже обязаны) не только носители положительного ковид-статуса, но и вообще все. Кстати, вирус распространяют все носители: и те, у кого симптомы ярко выражены, и бессимптомные.

Но маску мало просто надевать во всех общественных местах. Ее нужно правильно носить и снимать. В Роспотребнадзоре пояснили, что смена должна происходить каждые два-три часа после непрерывного использования. При надевании плотно прижимайте к лицу (меньше открытых участков – меньше вероятность вдохнуть или выдохнуть вирус), при снятии касайтесь только ушных петель или завязок, но никак не самой ткани.

Одноразовые маски стирать бесполезно, их лучше сразу выбросить в герметично закрытом пакете. Многоразовые нужно стирать в горячей воде с мылом или хлорсодержащим моющим средством и обязательно проглаживать горячим утюгом.

Медики снова и снова подчеркивают: ношение масок и соблюдение дистанции помогут снизить риск заражения COVID-19 в десятки раз. Но, конечно, маска – не панацея. Нужно обязательно соблюдать и другие простые правила: дистанция не менее одного метра, личная гигиена, регулярная дезинфекция личных предметов, проветривание помещений.

По словам замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяны Калининой, заразиться рискует любой, кто находится ближе одного метра с человеком, имеющим симптомы (насморк, кашель и другие).

Установлено, что при использовании маски больным человеком риск заразиться для окружающих снижается на 95%, а при обоюдном использовании средств индивидуальной защиты больными и здоровыми людьми - на 98,5%.

Меры ужесточаются

Органы исполнительной власти Алтайского края делают все возможное, чтобы соблюсти баланс между ограничениями и необходимостью работы предприятий и доступностью товаров и услуг.

А потому в Алтайском крае весь период пандемии продолжали работать магазины, совсем недолго в простое были строительные компании, производственные предприятия и многие другие организации. До сих запрещена работать только фитнес-центров, компаний из сферы развлечений, кинотеатров, клубов, кафе и ресторанов (и то им давно можно было работать навынос, а теперь еще и «летники» открылись).

Режим Алтайского края был одним из самых мягких в стране. Но вирус не отступает.

«Мы зашли в достаточно серьезный эпидпроцесс, и тяжесть заболевания усугубилась - мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов», - сказал на одном из недавних совещаний в правительстве региона министр здравоохранения Дмитрий Попов.

А потому властям пришлось усилить некоторые меры.

На минувшей неделе губернатор региона Виктор Томенко издал новый указ, по которому магазинам запрещено обслуживать, перевозчиками – пускать в транспорт человека без маски. Ее ношение – обязанность каждого гражданина. А отсутствие может стать поводом для реального штрафа. Для физических лиц (статья 20.6.1 КоАП) он может составить от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 50 тысяч, индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч, юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Но при этом многие магазины, медицинские учреждения, органы госвласти и общепит предоставляют на входе одноразовые маски. Так что если вы забыли свою, то без обслуживания не останетесь (конечно, если не отказались от бесплатной маски).

Главное здесь, конечно, не наказать рублем. Все эти меры, скорее превентивные, чтобы люди все-таки соблюдали элементарные средства защиты. Да, надоело. Да, жарко и неудобно. Но ведь маски сейчас в широком доступе (где их только не продают), цены давно стабилизировались. И каждый может внести свой вклад в улучшение эпидемиологической ситуации в регионе. Ведь только тогда можно будет вернуться к привычному и полноценному ритму жизни.

По данным на 14 июля в Алтайском крае зарегистрировано 6294 человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе 621 детей. При этом более 3,2 тысяч случаев бессимптомные, а в тяжелом состоянии было 92 человека. Непосредственно от COVID-19 скончалось 54 человека. Уже выписано по выздоровлению - 4011 человек, лечение продолжают - 2153 человека. За последние сутки прирост больных составил 238 человек.