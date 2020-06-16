Жители алтайских городов смогут распоряжаться бюджетными деньгами с 2021 года

Новости 14.07.2020 18:20 526

Пакет законов об инициативном бюджетировании для муниципалитетов 14 июля принят Госдумой РФ в третьем чтении, передаёт «Парламентская газета».

Согласно новому закону, с 2021 года инициатором требующего финансирования проекта может выступить группа, состоящая не менее чем из 10 жителей муниципалитета (возрастом 16+). Проект подаётся в местную администрацию. Он должен содержать:

Описание проблемы, требующей финансирования;

Предварительный расчёт необходимых расходов;

Сроки реализации;

Сведения о финансировании.

Проект может финансироваться за счёт имущественного или трудового участия заинтересованных лиц, местного бюджета, а также инициативных платежей от российских граждан и юрлиц.

Если проект так и не был реализован, то инициативные платежи подлежат возврату.

В Алтайском крае подобный инструмент активно применяется в сёлах, налицо бурные темпы роста его востребованности. Как уже ранее сообщал «Политсибру», по многим направлениям количество проектов за четыре года действия механизма инициативного бюджетирования увеличилось в восемь, а по некоторым – и в 15 раз. В основном, таким путём создаются детские и спортивные площадки, благоустраиваются кладбища, ремонтируются объекты инфраструктуры, инженерные сети и многое другое. Подробнее читайте по ссылке ниже.