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Жители алтайских городов смогут распоряжаться бюджетными деньгами с 2021 года

Новости
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Пакет законов об инициативном бюджетировании для муниципалитетов 14 июля принят Госдумой РФ в третьем чтении, передаёт «Парламентская газета».

Согласно новому закону, с 2021 года инициатором требующего финансирования проекта может выступить группа, состоящая не менее чем из 10 жителей муниципалитета (возрастом 16+). Проект подаётся в местную администрацию. Он должен содержать:

  • Описание проблемы, требующей финансирования;
  • Предварительный расчёт необходимых расходов;
  • Сроки реализации;
  • Сведения о финансировании.

Проект может финансироваться за счёт имущественного или трудового участия заинтересованных лиц, местного бюджета, а также инициативных платежей от российских граждан и юрлиц.

Если проект так и не был реализован, то инициативные платежи подлежат возврату.

В Алтайском крае подобный инструмент активно применяется в сёлах, налицо бурные темпы роста его востребованности. Как уже ранее сообщал «Политсибру», по многим направлениям количество проектов за четыре года действия механизма инициативного бюджетирования увеличилось в восемь, а по некоторым – и в 15 раз. В основном, таким путём создаются детские и спортивные площадки, благоустраиваются кладбища, ремонтируются объекты инфраструктуры, инженерные сети и многое другое. Подробнее читайте по ссылке ниже.

Жители алтайских сёл могут распорядиться бюджетными деньгами самостоятельно

Жители алтайских сёл могут распорядиться бюджетными деньгами самостоятельно

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Практика бюджетного инициирования на Алтае развивается по-настоящему ударными темпами

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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