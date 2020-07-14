Доля выздоравливающих от коронавируса в Алтайском крае снизилась на 8%

Новости 14.07.2020 17:35 591

Доля выздоровевших от COVID-19 в Алтайском крае с 8 по 14 июля снизилась на 8%, передаёт Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По итогам недели общее количество выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перевалило за четыре тысячи человек. На 14 июля в регионе выздоровели 4 026 (64%) из 6 294 человек с подтвержденным COVID-19. В абсолютных цифрах это на 643 человека больше, чем за предыдущую неделю. Однако если рассматривать коэффициент выздоровления, то он за неделю составил 64%, снизившись на 8%. Алтайский край по данному показателю спустился со 2 на 4 строчку рейтинга регионов Сибирского федерального округа с наибольшей долей выздоровевших от коронавируса.

В целом по Сибири за весь период вылечились от коронавируса 31 585 человек (58%). Это выше показателя предыдущей недели (54%), но все еще ниже среднероссийского (69%).

По итогам недели наибольшая доля выздоровевших зафиксирована в Республике Хакасия - она составляет 74%. Второе место заняла Новосибирская область (72%), где этот показатель увеличился на 8%. На третьем месте оказался Красноярский край, доля выздоровевших достигла 66% (увеличилась на 11%).

Вновь, несмотря на положительную динамику (+3% за неделю), процент выздоровевших в Республике Тыва (40%) остается самым низким среди регионов Сибирского федерального округа. Также Тыва входит в пятерку регионов России с наименьшей долей пациентов, победивших коронавирус.