Шаргунов, Бессарабов, Прокопьев. Какие места занимают алтайские депутаты в рейтинге полезности

«Депутат Клуб» составил традиционный рейтинг полезности народных избранников Госдумы, так называемый КПД ГД. В тройке самых эффективных представителей Алтайского края коммунист Сергей Шаргунов, единороссы Даниил Бессарабов и Александр Прокопьев.
Эксперты учитывали четыре показателя: рейтинг активности, медиарейтинг, народный рейтинг и экспертный рейтинг.
Шаргунов, например, вошел в 30-ку самых эффективных алтайских депутатов (у него 26 место). Отметим, что топ-50 традиционно представлен политиками федерального уровня. Например, в первой десятке Павел Крашенинников, Ярослав Нилов, Геннадий Онищенко, Ирина Яровая.
Даниил Бессарабов на 178 месте, Александр Прокопьев на 197-м. Остальные алтайские депутаты уже во второй половине рейтинга. Справедливоросс Александр Терентьев на 244 месте, единороссы Виктор Зобнев – на 253-м, у Натальи Кувшиновой 281-е место, Олега Быкова - 321-е, Николая Герасименко – 324-е, Ивана Лоора – 369-е. Самым малоэффективным депутатов от Алтайского края эксперты назвали Валерия Елыкомова (393 место).
В этом же рейтинге есть коэффициент переизбираемости. У большинства алтайских депутатов высокие шансы прохождения в следующий созыв Госдумы. Это Сергей Шаргунов, Николай Герасименко, Александр Прокопьев, Виктор Зобнев, Иван Лоор, Александр Терентьев и Наталья Кувшинова. В группе «середнячков» Даниил Бессарабов и Валерий Елыкомов. А вот у Олега Быкова минимальные шансы на переизбрание.
Депутат Лоор И.И. и Елыкомов В. в рейтинге полезности занимают последние места и однако почему-то депутат Лоор И.И. имеет шансы на переизбрание как-то не совсем понятно, скорее всего кому-то это всё очень надо, да их гнать надо лопатой из депутатов
Публикуем для понимания ситуации фамилии других иностранных граждан из числа чиновников и депутатов, которые рассказывают нам, как любить родину. ЕР депутат госдумы Александр Прокопьев- ПМЖ Кипра