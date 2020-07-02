Шаргунов, Бессарабов, Прокопьев. Какие места занимают алтайские депутаты в рейтинге полезности

Рейтинги 14.07.2020 16:42 558

«Депутат Клуб» составил традиционный рейтинг полезности народных избранников Госдумы, так называемый КПД ГД. В тройке самых эффективных представителей Алтайского края коммунист Сергей Шаргунов, единороссы Даниил Бессарабов и Александр Прокопьев.

Эксперты учитывали четыре показателя: рейтинг активности, медиарейтинг, народный рейтинг и экспертный рейтинг.

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Шаргунов, например, вошел в 30-ку самых эффективных алтайских депутатов (у него 26 место). Отметим, что топ-50 традиционно представлен политиками федерального уровня. Например, в первой десятке Павел Крашенинников, Ярослав Нилов, Геннадий Онищенко, Ирина Яровая.

Даниил Бессарабов на 178 месте, Александр Прокопьев на 197-м. Остальные алтайские депутаты уже во второй половине рейтинга. Справедливоросс Александр Терентьев на 244 месте, единороссы Виктор Зобнев – на 253-м, у Натальи Кувшиновой 281-е место, Олега Быкова - 321-е, Николая Герасименко – 324-е, Ивана Лоора – 369-е. Самым малоэффективным депутатов от Алтайского края эксперты назвали Валерия Елыкомова (393 место).

В этом же рейтинге есть коэффициент переизбираемости. У большинства алтайских депутатов высокие шансы прохождения в следующий созыв Госдумы. Это Сергей Шаргунов, Николай Герасименко, Александр Прокопьев, Виктор Зобнев, Иван Лоор, Александр Терентьев и Наталья Кувшинова. В группе «середнячков» Даниил Бессарабов и Валерий Елыкомов. А вот у Олега Быкова минимальные шансы на переизбрание.