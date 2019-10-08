Экспорт алтайского продовольствия вырос на 7%

Новости 14.07.2020 16:10 120

Экспорт пищевых продуктов и сельхозсырья из Алтайского края за январь-май 2020 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 126,2 млн долларов США в стоимостном выражении. Об этом сообщил Алтайпищепром.

Существенно вырос экспорт масложировой продукции (на 21,8%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (на 28,1%), мясных и молочных товаров (на 4,92%), рыбы (на 10,3%) и прочей продукции агропромышленного комплекса (на 9,3%). Региональный проект «Экспорт продукции АПК» Алтайского края выполнен на 49,2%.

В рамках поддержки экспортёров и сельхозпредприятий государством компенсируется часть затрат на транспортировку продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. С 2017 года алтайские экспортеры получили субсидии на сумму около 370 млн рублей. В структуре продукции региона, экспорт которой был субсидирован, крупы составили 8,6 тысяч тонн, мука – 11,4 тысяч тонн, свекловичный жом – 11,2 тысяч тонн, растительные масла и маслосемена – 45,1 тысяч тонн, зернобобовые культуры – 15,3 тысяч тонн, прочая продукция – 28,9 тысяч тонн.

На 10 июля было одобрено 265 заявок от российских организаций на возмещение понесенных транспортных затрат на общую сумму 1,472 млрд. рублей. 75 из них подали организации, действующие в Алтайском крае. Одобренный размер субсидий для предприятий региона составил 227,3 млн рублей, при этом объем поддержанного экспорта достиг 120,5 тысяч тонн на общую сумму 3,510 млрд рублей.