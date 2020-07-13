Многочисленные нарушения реализации нацпроектов на Алтае выявлены прокуратурой

Новости 14.07.2020 15:30 526

В Республике Алтай выявлены многочисленные нарушения в ходе реализации восьми нацпроектов в первой половине 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Всего выявлено 146 нарушений. Подано одно заявление в суд, опротестовано шесть незаконных правовых актов, внесено 79 представлений. 40 человек привлечено к дисциплинарной ответственности, 19 – к административной. Девять должностных лиц получили предостережения.

Нарушения в ходе госзакупок

Так, в обход конкурсных процедур были заключены контракты на возведение пяти детсадов, незаконные: дробление тендеров, корректировка условий заключённых контрактов на возведение соцобъектов в Горно-Алтайске, а также при ремонте обелиска погибшим воинам и по реконструкции системы водоснабжения для подключения к Катунскому водозабору в селе Майма. Виновные привлечены к административной ответственности.

Срыв графиков строительства

Застройщики неоднократно срывали графики возведения объектов, должный контроль со стороны заказчика отсутствовал. Кроме того, в ряде районов имели место случаи ненадлежащего приёма, передачи и оформления приобретённого спортивного оборудования. В отдельных учреждениях спортинвентарь и школьные компьютеры не использовались по назначению.

Оплата невыполненных работ

Строителям школы в селе Усть-Кокса и ДК в селе Новый Бельтир за невыполненные работы было выплачено 4,3 и 3,3 млн рублей. Директор улаганской школы пытался перечислить подрядчику за 21,7 млн рублей за невыполненные работы при строительстве детского сада. Также пять муниципальных заказчиков в Улаганском районе нарушили сроки размещения отчётов за 2019 год.

По требованиям прокуратуры Усть-Канского района пятью муниципалитетами были обеспечены финансированием муниципальные программы «Формирование современной городской среды».