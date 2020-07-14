Несколько сотрудников каменского предприятия по производству пельменей заболели коронавирусом

Два сотрудника крупного предприятии по производству полуфабрикатов в Камне-на-Оби заболели коронавирусом сообщает "Толк". Их госпитализировали в районную больницу, а часть коллектива якобы отправили в отпуск.
О положительных тестах на "ковид" у сотрудников компании, производящей продукцию под брендом "Сальников", подтвердил Роспотребнадзор. Но при этом в ведомстве уточнили, что это пока не вспышка (которая начинается от при заболевании пяти и более человек).
По данным информационного агентства, заболели весовщицы.
По состоянию на 14 июля в городе COVID-19 выявлен у 68 человек.