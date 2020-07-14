Несколько сотрудников каменского предприятия по производству пельменей заболели коронавирусом

Новости 14.07.2020 13:57 136

Два сотрудника крупного предприятии по производству полуфабрикатов в Камне-на-Оби заболели коронавирусом сообщает "Толк". Их госпитализировали в районную больницу, а часть коллектива якобы отправили в отпуск.

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О положительных тестах на "ковид" у сотрудников компании, производящей продукцию под брендом "Сальников", подтвердил Роспотребнадзор. Но при этом в ведомстве уточнили, что это пока не вспышка (которая начинается от при заболевании пяти и более человек).

По данным информационного агентства, заболели весовщицы.

По состоянию на 14 июля в городе COVID-19 выявлен у 68 человек.