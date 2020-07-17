Струдентка АлтГПУ победила в конкурсе, посвященном Победе в Великой Отечественной войне

Новости компаний 14.07.2020 13:12 122

Студентка исторического факультета АлтГПУ Анастасия Замоломская выиграла в краевом конкурсе «Наша победа», сообщает пресс-служба вуза.

Она заняла первое место в номинации «Познавательный тематический квест» со своим историко-патриотическим квестом «Дорогами Великой Отечественной войны». Он состоит из восьми станций: «Битва за Москву», «Курская битва», «Битва за Берлин», «Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда», Станция «Ржевская битва», «Битва за Кавказ», «Подвиг народа».

Каждая из них посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны или персоналиям (участникам войны, которые проживали в п. Солнечный Алейского района Алтайского края и преподавателям-фронтовикам Алтайского государственного педагогического университета).

«Перед участниками стоит задача – собрать пазл танка Т-34, но для этого нужно успешно выполнить задания на каждой из станций. После прохождения каждого этапа квеста участники получают один элемент пазла», – рассказала о своей разработке студентка педагогического университета.

Квест был создан в рамках курса «Игровые технологии в процессе обучения истории в школе», который ведут преподаватели вуза Д.В. Ратникова и П.Е. Побежимова. Именно они и предложили студентам-историкам попробовать свои силы на краевом уровне. Достойный результат конкурса в очередной раз показал высокий уровень подготовки будущих педагогов.

По словам победительница конкурса, участие в подобном конкурсе приносит много положительных эмоций и мотивирует рационально организовывать свое время, совершенствовать знания, умения и навыки не только по теме конкурса, но и по смежным темам.

Также участие в конкурсе приняли воспитатели, учителя, специалисты по работе с молодёжью, педагоги дополнительного образования, руководители общественных организаций. Всего - 20 творческих работ из 13 районов и городов Алтайского края.