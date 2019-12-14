Региональное Минприроды привлекло «Алтайлес» к административной ответственности

Новости 14.07.2020 12:00 110

Минприроды Алтайского края выявило многочисленные нарушения в работе ООО «Каменский ЛДК» (ЛХК «Алтайлес») на 75 лесосеках 2019 года в Каменском лесничестве. Компании «Алтайлес» выписан штраф свыше 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Проверки проводились с мая по июнь 2020 года, в процессе было выявлено, что не вывезенная в срок древесина оставлялась на лесосеке, а заготовленная не была собрана в штабеля/поленницы и не отделена противопожарной минерализованной полосой. Кроме того, компания не провела весеннюю доочистку мест рубок, в лесосеках остались сухостойные деревья, а порубочные остатки были сожжены не до конца. "Алтайлес" обязали устранить нарушения в течение месяца.

Пресс-служба компании подтвердила информацию и сообщила, что сотрудники уже устраняют нарушения. Кроме того, с работниками всех структур "Алтайлеса" был проведён дополнительный инструктаж. Кроме того, компания указала на объективные причины, приведшие к возникновению нарушений.

«Общеизвестный факт, что прошлая зима в Алтайском крае была очень щедра на обильные осадки, и снежный покров местами, в том числе в Каменском лесничестве, достигал двухметровой глубины. Соответственно, порубочные остатки от зимней заготовки не вышли из-под снега до начала пожароопасного сезона, который в этом году в крае начался очень рано. Считаем, что выявленные факты ни в коем случае не характеризуют Каменский ЛДК как недобросовестного арендатора лесного участка. Уже было сказано выше, что недостатки, в числе прочего, являются следствием объективных причин, вполне устранимы в кратчайшие сроки, вред окружающей среде не причинен», - считают в «Алтайлесе».