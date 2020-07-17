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Неизменная статистика. В Алтайском крае снова выявлено 238 новых случаев коронавируса

Новости
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238 инфицированных коронавирусом выявлено в Алтайском крае за минувшие сутки. От ковида умер один человек, выздоровело 151, сообщает оперативный штаб. 

С учетом новых данных в крае теперь 6294 человек с подтвержденным статусом. Уже выписано по выздоровлению - 4011 человек, лечение продолжают - 2153 человека.

Вот, в каких муниципалитетах выявлены новые случаи:

Барнаул – 95,
Тальменский район – 27,
Рубцовск – 25,
Бийск – 21,
Михайловский район – 10,
Новоалтайск, Славгород – 9,
Кулундинский район – 6,
Локтевский район, Яровое – 5,
Заринск – 4,
Крутихинский, Павловский, Ребрихинский районы  – 3,
Белокуриха, Зональный, Курьинский,  Первомайский районы – 2,
Алейск, Волчихинский, Змеиногорский,Топчихинский, Усть–Пристаньский районы – 1.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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