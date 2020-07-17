Неизменная статистика. В Алтайском крае снова выявлено 238 новых случаев коронавируса

Новости 14.07.2020 11:05 544

238 инфицированных коронавирусом выявлено в Алтайском крае за минувшие сутки. От ковида умер один человек, выздоровело 151, сообщает оперативный штаб.

С учетом новых данных в крае теперь 6294 человек с подтвержденным статусом. Уже выписано по выздоровлению - 4011 человек, лечение продолжают - 2153 человека.

Вот, в каких муниципалитетах выявлены новые случаи:

Барнаул – 95,

Тальменский район – 27,

Рубцовск – 25,

Бийск – 21,

Михайловский район – 10,

Новоалтайск, Славгород – 9,

Кулундинский район – 6,

Локтевский район, Яровое – 5,

Заринск – 4,

Крутихинский, Павловский, Ребрихинский районы – 3,

Белокуриха, Зональный, Курьинский, Первомайский районы – 2,

Алейск, Волчихинский, Змеиногорский,Топчихинский, Усть–Пристаньский районы – 1.