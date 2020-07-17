238 инфицированных коронавирусом выявлено в Алтайском крае за минувшие сутки. От ковида умер один человек, выздоровело 151, сообщает оперативный штаб.
С учетом новых данных в крае теперь 6294 человек с подтвержденным статусом. Уже выписано по выздоровлению - 4011 человек, лечение продолжают - 2153 человека.
Вот, в каких муниципалитетах выявлены новые случаи:
Барнаул – 95,
Тальменский район – 27,
Рубцовск – 25,
Бийск – 21,
Михайловский район – 10,
Новоалтайск, Славгород – 9,
Кулундинский район – 6,
Локтевский район, Яровое – 5,
Заринск – 4,
Крутихинский, Павловский, Ребрихинский районы – 3,
Белокуриха, Зональный, Курьинский, Первомайский районы – 2,
Алейск, Волчихинский, Змеиногорский,Топчихинский, Усть–Пристаньский районы – 1.