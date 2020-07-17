Алтайская торгово-промышленная палата обратилась к губернатору региона Виктору Томенко. Члены комитета по информационным технологиям просят его поддержать IT-проекты, сообщает пресс-служба палаты
В письме представители отрасли сообщают о возникших трудностях. Например, что государственные заказчики откладывают или замораживают реализацию проектов.
«По словам специалистов, из-за того, что ряд бизнесов приостановил деятельность, снизился уровень потребления ИТ-услуг и продуктов», - поясняют в ТПП.
А поставщики оборудования и разработчики программного обеспечения столкнулись с временным прекращением или ограничением производства.
Помочь сфере могла бы национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», приостановленная из-за пандемии коронавируса. А также возвращение к реализации в Алтайском крае федерального проекта «Информационная инфраструктура», направленный на развитие сетей связи, системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ.
Представители отрасли призывают ускорить реализацию федерального проекта «Информационная безопасность».
При этом, в письме подчеркивается полное отсутствие федерального финансирования для решения комплекса проблем обеспечения информационной безопасности.