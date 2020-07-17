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А нам? Алтайская торгово-промышленная палата просит губернатора Томенко помочь IT-сфере

Новости
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Алтайская торгово-промышленная палата обратилась к губернатору региона Виктору Томенко. Члены комитета по информационным технологиям просят его поддержать IT-проекты, сообщает пресс-служба палаты

В письме представители отрасли сообщают о возникших трудностях. Например, что государственные заказчики откладывают или замораживают реализацию проектов.

«По словам специалистов, из-за того, что ряд бизнесов приостановил деятельность, снизился уровень потребления ИТ-услуг и продуктов», - поясняют в ТПП.

А поставщики оборудования и разработчики программного обеспечения столкнулись с временным прекращением или ограничением производства.

Помочь сфере могла бы национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», приостановленная из-за пандемии коронавируса. А также возвращение к реализации в Алтайском крае федерального проекта «Информационная инфраструктура», направленный на развитие сетей связи, системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ.

Представители отрасли призывают ускорить реализацию федерального проекта «Информационная безопасность».

При этом, в письме подчеркивается полное отсутствие федерального финансирования для решения комплекса проблем обеспечения информационной безопасности.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Kevin Ku/Pexels

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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