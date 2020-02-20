В Барнауле идёт поиск подрядчика на благоустройство парка «Изумрудный» и создание нового сквера

На сайте госзакупок появился тендер на благоустройство парка «Изумрудный» и создание сквера на пересечении улиц С. Ускова и Взлётной в Барнауле. Начальная стоимость составляет 49,9 млн рублей, финансирование обеспечивает бюджет Алтайского края.
В ноябре 2019 года в Барнауле прошло голосование за благоустройство общественных территорий города. Его победителями стали: парк «Изумрудный», Мизюлинская роща и зелёная зона в новом районе на улице С. Ускова. На благоустройство всех трёх территорий планировалось направить 65 млн рублей.
На благоустройство «Изумрудного» выделяется 32,4 млн рублей. Из них почти 3,4 млн рублей будет направлено на озеленение, 9 млн – на освещение и 13,2 млн – на устройство тротуаров. В парке проведена опись деревьев и кустарников, согласно которой на конец марта в «Изумрудном» их насчитывалось почти 2,5 тысячи (2493 без учета линейных посадок), в том числе, подлежащих сохранению: деревьев – 2288, кустарников – 32 (без учета линейных посадок).
По периметру «Изумрудного» будет проложена велобеговая дорожка с грунтовым покрытием для занятий бегом и асфальтобетонным – для велосипедистов. Более подробно с рендерами и деталями проекта можно ознакомиться по ссылке ниже.
На создание зелёной зоны на пересечении улиц Взлётная и С. Ускова будет направлено 17,5 млн рублей. На создание зелёной зоны на пересечении улиц Взлётная и С. Ускова будет направлено 17,5 млн рублей. Предполагается, что выглядеть она будет так:
Сейчас определяется подрядчик на составление проектно-сметной документации