В Барнауле идёт поиск подрядчика на благоустройство парка «Изумрудный» и создание нового сквера

Новости 14.07.2020 12:40 542

На сайте госзакупок появился тендер на благоустройство парка «Изумрудный» и создание сквера на пересечении улиц С. Ускова и Взлётной в Барнауле. Начальная стоимость составляет 49,9 млн рублей, финансирование обеспечивает бюджет Алтайского края.

В ноябре 2019 года в Барнауле прошло голосование за благоустройство общественных территорий города. Его победителями стали: парк «Изумрудный», Мизюлинская роща и зелёная зона в новом районе на улице С. Ускова. На благоустройство всех трёх территорий планировалось направить 65 млн рублей.

Парк «Изумрудный»

На благоустройство «Изумрудного» выделяется 32,4 млн рублей. Из них почти 3,4 млн рублей будет направлено на озеленение, 9 млн – на освещение и 13,2 млн – на устройство тротуаров. В парке проведена опись деревьев и кустарников, согласно которой на конец марта в «Изумрудном» их насчитывалось почти 2,5 тысячи (2493 без учета линейных посадок), в том числе, подлежащих сохранению: деревьев – 2288, кустарников – 32 (без учета линейных посадок).

173 дерева подлежат вырубке. Также на территории парка располагается несколько самовольных построек, которые планируется снести. Сейчас по данному вопросу ведутся судебные разбирательства

По периметру «Изумрудного» будет проложена велобеговая дорожка с грунтовым покрытием для занятий бегом и асфальтобетонным – для велосипедистов. Более подробно с рендерами и деталями проекта можно ознакомиться по ссылке ниже.

Парк был разбит на территории бывшего Кресто-Воздвиженского кладбища в 1939 году, как место культуры и отдыха работников Барнаульского меланжевого комбината. На территории парка был вырыт большой пруд с мостовыми переходами, здание Кресто-Воздвиженского храма было отнято у православной церкви и переоборудовано в планетарий. Сейчас строение возвращается церкви, а планетарий переезжает в бывший кинотеатр «Родина».

Сквер на улице С. Ускова

На создание зелёной зоны на пересечении улиц Взлётная и С. Ускова будет направлено 17,5 млн рублей. На создание зелёной зоны на пересечении улиц Взлётная и С. Ускова будет направлено 17,5 млн рублей. Предполагается, что выглядеть она будет так: