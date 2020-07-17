«Паровоз» Жириновский возглавит список кандидатов от ЛДПР в новосибирский парламент

Новости 14.07.2020 10:32 533

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил список кандидатов в депутаты в Заксобрание Новосибирской области. Такое решение приняли на съезде партии, сообщает «Коммерсант. Сибирь». Под номером два в списке пойдет глава региональногог отделения Александр Щербак.

Участие Жириновского в такого уровня выборов - уже традиционная для партии технология привлечения избирателей за счет громкой фамилии. Очень маловероятно, что главный либерал-демократ страны покинет Госдуму ради сибирского парламента.

Пока среди остальных лидеров списков «паровозов» федерального уровня нет. Зато есть регионального уровня. Так, список «Единой России» возглавит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Также в тройке депутат Госдумы Александр Карелин (что тоже сыграет роль в привлечении избирателя) и действующий спикер заксобрания Андрей Шимкив.

Первым в списке КПРФ идет мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Справедливую Россию» на выборы поведет глава реготделения партии, депутат парламента Анатолий Кубанов. Список «Родины» возглавил руководитель отделения Вяеслав Илюхин.

В выборах также принимают участие партии «Новые люди», «Зеленые», «За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия Роста». А пройдут они 13 сентября 2020 года.

В седьмой созыв будет избрано 76 депутатов (половина по партийным спискам, половина по одномандатным округам).