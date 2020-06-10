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Кто выиграл тендер на поставку 50 автомобилей барнаульской поликлинике?

Новости
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13 июля завершилась работа комиссии, определившей поставщика 50 легковых автомобилей типа «универсал» для барнаульской поликлиники №14.

Начальная цена тендера составляла 49,9 млн рублей, самую низкую цену – 49,6 млн – предложило ООО «Автоцентр Юг», ставшее победителем аукциона. По данным системы «Спарк», бенефициаром значится Александр Лисицын, депутат Барнаульской городской Думы. Кстати, именна эта компания в апреле 2020 года предоставила краевому Диагностическому центру два новых автомобиля на период пандемии коронавируса.

Согласно техническому заданию, автомобили должны иметь пять посадочных мест, бензиновый двигатель и высоту не менее 1,67 м. Указаны требования к оформлению кузова. На капоте и заднем стекле автомобиля должен располагаться красный крест, а на обеих бортах автомобиля должна иметься красная надпись «Медслужба». В комплекте с автомобилем должны идти складные носилки с возможностью их установки на диван.

Закупка также содержит пункт о запрете на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств.
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Старушка Шепокряк

Совпадение, депутат бизнесмен, так "получилось".

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