Кто выиграл тендер на поставку 50 автомобилей барнаульской поликлинике?

Новости 13.07.2020 18:20 123

13 июля завершилась работа комиссии, определившей поставщика 50 легковых автомобилей типа «универсал» для барнаульской поликлиники №14.

Начальная цена тендера составляла 49,9 млн рублей, самую низкую цену – 49,6 млн – предложило ООО «Автоцентр Юг», ставшее победителем аукциона. По данным системы «Спарк», бенефициаром значится Александр Лисицын, депутат Барнаульской городской Думы. Кстати, именна эта компания в апреле 2020 года предоставила краевому Диагностическому центру два новых автомобиля на период пандемии коронавируса.

Согласно техническому заданию, автомобили должны иметь пять посадочных мест, бензиновый двигатель и высоту не менее 1,67 м. Указаны требования к оформлению кузова. На капоте и заднем стекле автомобиля должен располагаться красный крест, а на обеих бортах автомобиля должна иметься красная надпись «Медслужба». В комплекте с автомобилем должны идти складные носилки с возможностью их установки на диван.

Закупка также содержит пункт о запрете на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств.