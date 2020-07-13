Коэффициент распространения коронавируса на Алтае снизился

Новости 13.07.2020 17:30 123

Алтайский край на 13 июля достиг 256,8 случаев коронавируса на 100 тысяч человек. Несмотря на ежедневные рекорды по количеству новых случаев, край замыкает тройку регионов Сибирского федерального округа с самыми благополучными показателями. Коэффициент за прошедшую неделю вырос существеннее (на 64,3 пункта), чем за предыдущую (на 26,7 пункта), а регион уступил вторую строчку в рейтинге с низкими показателями Омской области. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Индекс распространённости заболевания в Алтайском крае по-прежнему ниже среднесибирского (312,4, рост за неделю: +41,7 пункта) а также общероссийского (468,4, рост: +31,3). По итогам недели количество заражений COVID-19 в Алтайском крае составляет 6 056. Наилучшие показатели по-прежнему демонстрирует Кузбасс - здесь на 100 тысяч жителей приходится 90,9 случаев COVID-19.

Наивысший коэффициент в Сибири и второй по России остается в Республике Тыва. Здесь на 100 тысяч населения приходится 1700,5 подтвержденных случаев COVID-19. Коэффициент в Тыве в 6,6 раза выше, чем в Алтайском крае и в 5,4 раза выше, чем в среднем по Сибири. Ближайший сосед Тувы в рейтинге по-прежнему Республика Алтай, где показатель перешел отметку в 500 пунктов и составляет 505,2.