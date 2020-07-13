Коэффициент распространения коронавируса на Алтае снизился

Алтайский край на 13 июля достиг 256,8 случаев коронавируса на 100 тысяч человек. Несмотря на ежедневные рекорды по количеству новых случаев, край замыкает тройку регионов Сибирского федерального округа с самыми благополучными показателями. Коэффициент за прошедшую неделю вырос существеннее (на 64,3 пункта), чем за предыдущую (на 26,7 пункта), а регион уступил вторую строчку в рейтинге с низкими показателями Омской области. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Индекс распространённости заболевания в Алтайском крае по-прежнему ниже среднесибирского (312,4, рост за неделю: +41,7 пункта) а также общероссийского (468,4, рост: +31,3). По итогам недели количество заражений COVID-19 в Алтайском крае составляет 6 056. Наилучшие показатели по-прежнему демонстрирует Кузбасс - здесь на 100 тысяч жителей приходится 90,9 случаев COVID-19.
Наивысший коэффициент в Сибири и второй по России остается в Республике Тыва. Здесь на 100 тысяч населения приходится 1700,5 подтвержденных случаев COVID-19. Коэффициент в Тыве в 6,6 раза выше, чем в Алтайском крае и в 5,4 раза выше, чем в среднем по Сибири. Ближайший сосед Тувы в рейтинге по-прежнему Республика Алтай, где показатель перешел отметку в 500 пунктов и составляет 505,2.
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