Индустрия Сибири демонстрирует спад, но Алтай бурно развивается

Новости 13.07.2020 16:30 511

В 7 из 10 регионов Сибирского федерального округа снизился индекс промышленного производства. Улучшение наблюдается лишь в Республиках Алтай и Хакасия, а также Иркутской области. При этом Алтай продемонстрировал самый высокий рост в Сибири и вошёл в пятёрку лучших регионов России по данному показателю, заняв четвёртое место в опубликованном «РИА-Новости» рейтинге субъектов РФ.

Рост индекса промпроизводства в Республике Алтай в январе-мае 2020 года составил 16,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года (при этом, в 2018 году он был ещё выше). В Иркутской области и Республике Хакасия этот показатель вчетверо меньше: 4,8% и 4,2% соответственно. Во всех прочих регионах Сибири индустрия испытывает спад, причём в Алтайском крае ситуация лучше, чем в остальных шести «просевших» субъектах.

Падение индекса промпроизводства в Алтайском крае составило 1,1%. Просели также Томская (-1,2%), Омская (-2,1%), Кемеровская (-2,2%) и Новосибирская (-2,5%) области. Неожиданно почти в самый конец списка попал традиционно благополучный Красноярский край, в котором снижение составило -8,7%. В общероссийском рейтинге край оказался в десятке аутсайдеров, на шестом месте с конца. Наихудшие показатели по Сибири и РФ продемонстрировала Республика Тыва, где падение индекса промышленного производства составило 39,5%.