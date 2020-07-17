Получи шанс выиграть 100 киловатт-часов от АО «Алтайэнергосбыт»

Новости компаний 14.07.2020 9:25 112

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает своим абонентам-физическим лицам, проживающим в Алтайском крае и Республике Алтай, принять участие в акции «Электронный счёт киловатты принесёт».

Что сделать, чтобы стать участником?

Нужно сделать три простых шага:

- до 31 июля зарегистрироваться в «Личном кабинете клиента» АО «Алтайэнергосбыт» или быть зарегистрированным в нём ранее;

- подписаться на получение электронного счёта за электроэнергию;

- оплатить сумму начислений за потреблённую электроэнергию, выставленную к оплате в счёте за июнь 2020 года (с учётом всех ранее начисленных задолженностей за предыдущие периоды, если такие есть).

Как подписаться на электронный счёт?

Заявить о своём желании получать электронную квитанцию можно в «Личном кабинете клиента» или, направив на электронный адрес компании письмо, указав в нём номер лицевого счёта и контактный телефон клиента в следующем виде:

Номер лицевого счета ЛС (без тире)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населённого пункта).

После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».

А если уже есть подписка на электронный счёт?

К участию допускаются как новые подписчики, так и клиенты, оформившие подписку на электронный счёт до начала акции.

Как можно зарегистрироваться в «Личном кабинете клиента»?

Зарегистрироваться можно на официальном сайте компании либо в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Google Play и App Store.

Как оплатить электроэнергию?

Проще всего это сделать в «Личном кабинете клиента» с помощью банковской карты без комиссии.

Также оплатить электроэнергию можно любым удобным способом:

- с помощью сервиса «Оплатить квитанцию онлайн», указав номер лицевого счёта и сумму к оплате, можно оплатить счета без регистрации в «Личном кабинете клиента»;

- с помощью электронного сервиса «Сбербанк Онлайн» (в том числе с использованием услуги «Автоплатёж»);

- через Систему «Город».

Как будут определены победители?

Среди участников, выполнивших все условия, будут определены 300 победителей с помощью интернет-генератора случайных чисел, на чьи лицевые счета будут зачислены 536 рублей, что является денежным эквивалентом потребления 100 кВт*ч, при применении максимального одноставочного тарифа на электроэнергию (не дифференцированного по зонам суток), который действует с 01.07.2020 г., для населения в зоне деятельности АО «Алтайэнергосбыт» в качестве гарантирующего поставщика.

В какие сроки пополнятся счета победителей?

С 16 по 25 августа 2020 года.