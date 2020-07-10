Как развивается история студотряда, член которого умер от коронавируса в Змеиногорске

Стали известны новые подробности смерти 18-летнего студента из работавшего в Змеиногорске студотряда «Магистраль», который 8 июля скончался от коронавируса. О них, а также о судьбе товарищей покойного по отряду, рассказали на прошедшей 13 июля (онлайн) пресс-конференции глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов и начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.
Как рассказала Лариса Зубова, работа ведётся со 126 студентами. Из них 99 сейчас находятся в обсерваторе в одном из общежитий мединститута в Барнауле, ещё девять – в обсерваторе в Бийске, также в общежитии одного из учебных заведений. 9 июля 16 человек с клиническими симптомами были обследованы и выведены в инфекционное отделение ЦРБ Змеиногорского района. 18 размещённых демонстрируют наличие симптомов, у 13 студентов подтвердился коронавирус, четверо – госпитализированы. Те, у кого нет симптомов, пройдут тестирование, как контактные лица – на 8-10 день (15-16 июля).
Дмитрий Попов добавил, что у большинства студентов заболевание протекает в лёгкой форме, с невысокой температурой. Организовано амбулаторное ведение части студентов, находящихся в обсерваторе. Также назначено лечение для госпитализированных. Министр подтвердил, что основной причиной смерти одного из студентов стала именно вызванная коронавирусом пневмония. Агрессивное течение заболевания глава алтайского Минздрава связал с поздним обращением за медицинской помощью – как выяснилось, до обращения к врачам студент болел уже более четырёх суток.
Лариса Зубова сообщила, что в отношении предприятия, на котором работал студотряд, проводится проверка. По её словам, меры будут приняты исчерпывающие. Студенты работали в КФХ, такие предприятия относятся к категории ИП, поэтому санкции, скорее всего, последуют, предусмотренные ч.2. статьи 6,3 КоАП РФ.
В настоящее время на территории Алтайского края в студотрядах задействовано 1205 студентов (в основном, это – агропромышленный комплекс).
«Мы сейчас всем предприятиям, где они задействованы, готовим предписания о соблюдении санитарно-профилактических мероприятий, в соответствии с которыми обяжем выполнять все необходимые требования, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации», – пояснила Лариса Зубова.
По её словам, за последнюю неделю возрастная структура заболевших до 14 лет 7,6%, 15-17 лет 1,8%, 18-29 лет 10%, 30-49 лет 36%, 50-64 года 26,7%, старше 65 лет – 17,7%. Дмитрий Попов сообщил, что в возрасте от 31 до 50 лет умерло трое пациентов.
Студенты прекратили свою деятельность в Змеиногорске