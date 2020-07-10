Как развивается история студотряда, член которого умер от коронавируса в Змеиногорске

Новости 13.07.2020 15:45 544

Стали известны новые подробности смерти 18-летнего студента из работавшего в Змеиногорске студотряда «Магистраль», который 8 июля скончался от коронавируса. О них, а также о судьбе товарищей покойного по отряду, рассказали на прошедшей 13 июля (онлайн) пресс-конференции глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов и начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

Что со студентами?

Как рассказала Лариса Зубова, работа ведётся со 126 студентами. Из них 99 сейчас находятся в обсерваторе в одном из общежитий мединститута в Барнауле, ещё девять – в обсерваторе в Бийске, также в общежитии одного из учебных заведений. 9 июля 16 человек с клиническими симптомами были обследованы и выведены в инфекционное отделение ЦРБ Змеиногорского района. 18 размещённых демонстрируют наличие симптомов, у 13 студентов подтвердился коронавирус, четверо – госпитализированы. Те, у кого нет симптомов, пройдут тестирование, как контактные лица – на 8-10 день (15-16 июля).

Дмитрий Попов добавил, что у большинства студентов заболевание протекает в лёгкой форме, с невысокой температурой. Организовано амбулаторное ведение части студентов, находящихся в обсерваторе. Также назначено лечение для госпитализированных. Министр подтвердил, что основной причиной смерти одного из студентов стала именно вызванная коронавирусом пневмония. Агрессивное течение заболевания глава алтайского Минздрава связал с поздним обращением за медицинской помощью – как выяснилось, до обращения к врачам студент болел уже более четырёх суток.

Что с предприятием?

Лариса Зубова сообщила, что в отношении предприятия, на котором работал студотряд, проводится проверка. По её словам, меры будут приняты исчерпывающие. Студенты работали в КФХ, такие предприятия относятся к категории ИП, поэтому санкции, скорее всего, последуют, предусмотренные ч.2. статьи 6,3 КоАП РФ.

Согласно данной статье, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, налагается штраф от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В настоящее время на территории Алтайского края в студотрядах задействовано 1205 студентов (в основном, это – агропромышленный комплекс).

«Мы сейчас всем предприятиям, где они задействованы, готовим предписания о соблюдении санитарно-профилактических мероприятий, в соответствии с которыми обяжем выполнять все необходимые требования, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации», – пояснила Лариса Зубова.

По её словам, за последнюю неделю возрастная структура заболевших до 14 лет 7,6%, 15-17 лет 1,8%, 18-29 лет 10%, 30-49 лет 36%, 50-64 года 26,7%, старше 65 лет – 17,7%. Дмитрий Попов сообщил, что в возрасте от 31 до 50 лет умерло трое пациентов.