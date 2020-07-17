Драйв Артема Шамкова. Молодой промышленник о заводе, истории семьи и личном месте силы

Новости 14.07.2020 8:30 582

Руководитель Барнаульского завода АТИ Артем Шамков вполне мог сделать прекрасную карьеру в Москве. Он получил блестящее образование, окончив магистратуру экономического факультета МГУ и государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина. И даже успел поработать в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Но, неожиданно для многих, в 2013 году он возвращается в родной город и приходит на завод, мастером в цех АФД.

«Политсибру» побеседовал с молодым промышленником, чтобы понять «движущую силу», которая заставляет Артема Шамкова принимать сильные решения в жизни.

Найти настоящее

- Артем Юрьевич, вам было всего двадцать три года, когда вы неожиданно, оставив перспективную работу в Минпромторге, вернулись в родной город и пришли на работу в заводской цех. Почему?

- Почему вернулся? Начну с того, что завод для меня не был terra incognita. Еще в 9 классе на каникулах трудился плотником в столярном цехе АТИ. Каждое утро вместе с другом на трамвайчике ездил на работу. Об этом лете на предприятии у меня остались самые положительные воспоминания.

Могу сказать, что решение оставить работу в Минпромторге и вернуться в Барнаул не было спонтанным, понадобилось время для того, чтобы определить для себя по-настоящему важные вещи. На тот момент, семь лет назад, я закончил магистратуру МГУ, поступил на 3 курс академии им. Кутафина и, одновременно, работал в департаменте автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга. Это был жесткий, плотный график жизни – утром я шел в министерство, а вечером на лекции. Но это было очень интересно! Коллектив был классный, все молодые ребята очень образованные, умные и эрудированные.

Наверное, мне повезло в таком юном возрасте поработать чиновником. Но, спустя год, мне стало понятно: на госслужбу люди должны идти, уже имея какой-то практический опыт за плечами. Жизненный, производственный, опыт работы в команде, а также опыт управления и ответственности за людей.

Очевидно, что ни у одного студента за плечами нет такого бэкграунда. И если мне кто-то скажет, что вот есть такой супер-парень – отличник, целостная личность… Возможно и бывают такие примеры, но это скорее исключение из правил.

- Но, наверное, круто было сразу со студенческой скамьи попасть на работу в Министерство?

- Да, первые полгода у меня была эйфория – я хочу здесь работать! Но потом я увидел, как власть может затмевать разум, как из-за одной запятой можно просто похоронить любую инициативу. Вчерашний студент, когда у него нет сформированной жизненной позиции и он приходит в такую серьезную структуру – это ведет к очерствению души. Сначала я не понимал, что имел ввиду мой отец, когда говорил: «Артем, это не то, подумай, что ты на самом деле хочешь достичь». Я же в ответ: «Отличная работа, команда – супер! Чиновник – это же круто, мощно». «Ну, ты поймешь», - он ни на чём не настаивал, предоставил мне возможность самому делать выводы. Пришло время, и я сам понял, что рановато я сюда зашел. Хотя до сих пор считаю, что это был позитивный и нужный для меня опыт. Молодой коллектив, поток задач, начальство прессует, не дает расслабиться – ты постоянно в динамике, на драйве.

- Наверное, многие не поняли, как можно было, имея перспективы работы в Москве вернуться в Барнаул?

- Да, некоторые товарищи посчитали, что меня сюда оправили в ссылку. Мол, поработает здесь полгода и обратно в Москву. Но суть в том, что возвращение в Барнаул – это было полностью моим решением. Есть семейный бизнес – завод Автоформованных термостойких изделий – надо брать и им заниматься. Отец, который руководил этим предприятием с 1999 года, меня ни к чему не принуждал, но, конечно, мечтал, чтобы сын продолжил его дело.

- Вы пришли мастером в самый крупный цех предприятия – АФД, где многие работники с огромным опытом. Некоторые отдали заводу 30, 40 лет жизни… Трудно было завоевать их доверие и уважение?

- Да, коллектив у нас серьезный. Тогда я для себя сделал вывод: завоевать уважение, особенно среди людей более старшего поколения, можно только пахотой. Кроме ежедневной изнурительной работы, в том числе и над собой – других вариантов нет.

Место силы

- При вашей интенсивности жизни руководителя, есть ли место, где вы можете отдохнуть и побыть самим собой?

- Да, есть такое место. Это село Бобровка в Первомайском районе, где у меня живут бабушка и дедушка – папины родители. Там я провел очень много времени в детстве. Речка, рыбалка, велосипед, красивая природа, спокойная атмосфера. Наверное, у многих так – земля, с которой связаны теплые воспоминания из детства дает энергию, когда туда возвращаешься. Для меня это место силы.

Конечно, есть и другие территории. Чистые и мощные. Одно из которых недалеко от нас – Республика Алтай. Можно сказать, что это святая земля, не зря многие мистики искали там Шамбалу. Может быть ее Рерих и нашел, просто не рассказал никому. В Горном в любом месте – на Телецком, на Катуни, вблизи Белухи – можно приехать на день-два и перезагрузиться полностью. Выспаться. Или, если надо, наоборот, не спать. А внутренне собраться, обдумать и решить не дающие покоя вопросы. Природа мне лично очень сильно помогает соединиться с самим собой, восстановиться.

И самое главное место силы – это моя семья.

- Трудно быть продолжателем такой заметной для края фамилии – Шамков? Дедушка – известный строитель, отец – промышленник, политик и общественный деятель…

- Знаете, я бы не сказал, что наша фамилия такая громкая. Меня всегда смущает, когда так начинают говорить. Безусловно я чувствую ответственность. Главное - фамилию не запятнать и работать на совесть. Думаю, что для моих родителей важнее всего, чтобы их сын был счастлив и удовлетворен тем, что он делает. А когда у тебя ещё и что-то получается – это вообще класс! Я так к этому отношусь.

«Нормальные мужики были»

- Недавно я узнала, что вы проделали большую работу по изучению корней. И воссоздали историю рода вплоть до 17 века. Как это повлияло на вас, когда вы узнали так глубоко о своих предках? Может быть это в чем-то изменило вас?

- По-честному? Никак не изменило. Изучил исследования специалистов нашей родословной – они отправляются во все точки России, перерывают архивы в поисках информации о твоих предках. Почитал, порадовался. Нормальные мужики были.

(После паузы) Самое главное, что удалось понять - по всем веткам рода, по всем фамилиям, это были люди труда, люди дела. Были крестьяне Русского Севера. Военные русской царской гвардии – эту линию мы продолжаем исследовать. Важнее всего то, что не было никакой черноты, не было никакой истории, которая бы запятнала фамилию. Причем по всем направлениям и линиям рода. Нормальные, правильные предки. За жизнь которых не стыдно.

И, конечно, в моей семье, как и у миллионов других в нашей стране есть прадеды, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Мы их помним. Это Михаил Шамков, Устин и Ефим Красильниковы – все они были призваны в 1941 году, во время самых ожесточенных боев, пропали без вести. Лишь о Ефиме Михайловиче мы знаем, что по словам очевидцев он служил в разведке и его группа не вернулась с задания.

Каждый год в честь Дня Победы мы собираемся за семейным столом, чтобы вспомнить тех, кого нет с нами. И еще для нас эта дата – день рождения бабушки, она родилась 9 мая 1946 года. Так что к этой части нашей общей истории у меня очень личное отношение.

- Вы считаете, что для ваших ровесников, для поколения 30-летних это по-прежнему важно?

- Трудно говорить за всех, за целое поколение, но для меня да, важно. Важно сохранение целостности страны, истории России, чтобы ее не переписывали в угоду чьим-то интересам. Важно развитие экономики, чтобы молодежь видела перспективы, приложение своим талантам и способностям в реальном секторе.

42-я, лучшая!

- Такие взгляды были заложены в вас семьей или были на вашем пути учителя, которые тоже сыграли большую роль?

- Безусловно, главное в человеке закладывается в семье. Но мне также посчастливилось учиться в одной из лучших школ страны – гимназии №42 города Барнаула. Ко всем своим учителям отношусь с большим уважением. Но особенный след в памяти оставили три педагога: Елена Викторовна Рудюк, учитель алгебры и геометрии, Ольга Степановна Проскурина, преподаватель русского языка и литературы, Марина Ивановна Ларичева, учитель истории.

Это были педагоги еще старой, советской закалки. Они на нас строжились, но по-настоящему многое нам дали. Мы сердились на них за двойки. Просто мы не были примерными учениками-отличниками, а обычными школьниками. Но их уроки запоминались надолго. Лекции Марины Ивановны можно было сравнить с просмотром исторического фильма. Настолько живо и ярко представали картины прошлого. Слушая ее можно было закрыть глаза и, при хорошем воображении, все это прокрутить перед внутренним взором.

Иногда она с грустью говорила: «Вы поймите, сейчас мое поколение уйдет, кто до вас донесет правду? Идет процесс переписывания истории…». Когда мы изучали тему Великой Отечественной войны, это были особые уроки. Марина Ивановна просила отложить учебники, мы открывали тетради и конспектировали ее лекцию. Например, о Курской битве два абзаца в главе, а у нас было два урока!

Думаю, что чувство настоящего, глубинного патриотизма и любви к Родине, ее культуре было передано именно этими учителями. Мы до сих пор с ребятами, с которыми вместе учились с огромной благодарностью вспоминаем наших учителей. Да и нашу школу в целом.

- А после окончания школы вы навещаете своих учителей?

- Стараюсь хотя бы раз в год заезжать туда. Не по каким-то поводам, а просто зайти, чтобы поздороваться с учителями. Заглянуть в столовую на втором этаже, выпить чая с бутербродом, как в детстве. Вспомнить приятные моменты школьных лет, поговорить с преподавателями. Почему-то для меня важно, что моя родная школа продолжает развиваться, что туда можно прийти в любой момент.

Драйв результата

- Должность руководителя – огромный груз ответственности, требующий высокого напряжения сил. Что вам дает энергию двигаться дальше?

- Силы мне дает именно то дело, которым я занимаюсь. Ежедневно через меня проходят десятки людей. С одной стороны, это изматывает эмоционально, не все же разговоры на позитиве. Приходится решать серьезные вопросы и проблемы. А потом, по факту, я могу приехать вечером домой физически измотанным, но психологически я буду заряжен. И утром следующего дня буду готов двигаться дальше.

Особенно чувствуется прилив сил, когда виден результат, достигается цель. Ты можешь быть максимально уставшим, но при этом удовлетворенным от проделанной работы.

- Какое достижение за время вашего директорства вы считаете наиболее важным?

- Не думаю, что в работе предприятия можно что-то делить на важное и не важное. Завод – это единая система, где каждое решение, каждый шаг влияет на производственные процессы в целом.

Но лично для меня, как директора, самой большой нашей общей наградой является то, что по итогам 2018 года БзАТИ стал лучшим промышленным предприятием края. Я об этом только мечтал, честно говоря. Каждый год мы подавали заявку. Там очень много критериев, которым нужно соответствовать: объем выплаченных налогов, увеличение производства и выпуска продукции, повышение заработной платы… И огромной радостью для меня стала информация на официальном сайте правительства Алтайского края о нашей победе. Это результат каждодневной, кропотливой, системной работы всех членов нашей команды, всех заводчан. Мне кажется, что это реально самая большая награда предприятия за всю его 60-летнюю историю.

- А есть у вас в коллективе такие люди, может быть ветераны завода, которых можно назвать «душой завода»?

- Таких людей очень много, невозможно об этом рассказать коротко. У нас действует музей истории предприятия, где можно найти материалы о многих ярких личностях – рабочих, директорах, инженерах-химиках, изобретателях. Лично для меня из тех, кто по-прежнему работает на АТИ, примером профессионализма и верности своему делу является Кузьменко Зинаида Николаевна. Она пришла юной девушкой, когда цеха еще строились, а два года назад мы отметили 50 лет ее стажа. Сейчас она действительно «душа завода», работает заместителем председателя профкома. Кондратьев Николай Иванович, наш директор по производству, более 30 лет посвятил предприятию и продолжает работать.

Ветеран завода Зайцев Николай Михайлович, он долгое время возглавлял центральную заводскую лабораторию, почетный химик Советского Союза. Человек-легенда, изобретатель, он внедрил много собственных изобретений, поставил их на производство. Хоть он и на пенсии, но по-прежнему принимает участие во всех заводских мероприятиях – праздниках, отдыхе на природе. Те, кто пришел после окончания политеха на АТИ лет 15- 20 назад – считают Зайцева своим учителем.

В этом есть преемственность, мы ценим огромный опыт и знания наших ветеранов.

Кстати, когда я пришел работать в цех АФД, то в бывшем Красном уголке нашел картину, вернее художественное панно – триптих «Химия и жизнь». Правда разглядеть изображение было довольно трудно – настолько она запылилась за 30 лет. У меня появилось желание восстановить работу, написанную художником в советское время, и вписать ее в отремонтированное пространство заводской столовой. После реставрации мы нашли семью автора картины – Валерия Егорова, который трудился на предприятии с 1978 по 1989 год. К сожалению, художника уже нет в живых, но нашу благодарность мы передали его сыну.

Можно сказать, что триптих «Химия и жизнь» отражает всю деятельность нашего предприятия. На полотне можно увидеть химические элементы, людей, которые создавали промышленные гиганты, отрасли, где применяется наша продукция и даже БелАЗы для которых мы по-прежнему делаем тормозные колодки. Вот такая история.

- Вы рассказываете о заводе очень вдохновенно, как будто это особый мир со своей поэтикой и даже магией…

- Действительно, в химическом производстве есть особая магия – из разных ингредиентов, из пылинок, по сути, получается готовая деталь – тормозная колодка. Прочная и стойкая. Завод – это живой организм, он находится в непрерывном движении, работа идет круглые сутки. Без громких слов о том, что это школа жизни – это и так всем понятно – работать на производстве очень интересно. Очень. Я могу просто прийти в цех, стоять, смотреть, как все работает – и это классно! И ты погружен в этот процесс: у тебя есть внешние и внутренние факторы – экономические, юридические, производственные вопросы – и ты обязан сотворить из этого то, что будет эффективно работать. И приносить пользу. Вот это и есть мой драйв, который заряжает.

Ольга Наумкина.