Работника змеиногорского рудника поймали на продаже серьезной партии взрывчатки

Новости 13.07.2020 15:25 118

Сотрудники алтайской ФСБ поймали с поличным двух жителей региона, которые пытались продать промышленную взрывчатку. Одним из них был работник АО «Сибирь Полиметаллы» - того самого Корбалихинского рудника, где в апреле произошла вспышка инифицирования коронавирусом. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Мужчины пытались продать 8 килограммов аммонита. Это довольно серьезный объем взрывчатки. Продать намеревались за 50 тысяч рублей. Покупателями выступили сотрудники ФСБ.

Один из задержанных - работник АО «Сибирь Полиметаллы». Предприятие работает на нескольких рудниках Алтайского края и использует взрывчатку для добычи руд. Подозреваемый вынес с предприятия не только аммонитовые шашки, но и промышленный электродетонатор и детонирующий шнур.

Обоих ждет расследование уголовного дела по ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц). Если вина будет доказана, то им грозит реальное лишение свободы (до пяти лет или до восьми лет, если деяние признают совершенным группой лиц) и крупный штраф.

Напомним, в апреле 2020 на змеиногорском руднике произошла коронавирусная вспышка. Сначала ковид подтвердили у нескольких десятков работников, затем и у местных жителей. Власти региона ввели в Змеиногороском районе месячный карантин.