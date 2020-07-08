Алтайский Минздрав готовится увеличить коечный фонд в регионе

Новости 13.07.2020 14:10 522

Госпитальная база Алтайского края испытывает серьёзную нагрузку, поскольку прирост инфицированных коронавирусом в регионе составляет больше 200 человек в сутки. Об этом на прошедшей 13 июля (онлайн) пресс-конференции рассказал глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов.

По его словам, изначально по нормативу планировалось развернуть 1159 коек, однако на Алтае было развернуто чуть больше – 1179 коек. К минувшей неделе (6-12 июля) их количество увеличилось до 1899. На утро 13 июля в регионе было развернуто уже 2170 коек (+200 за неделю).

Дмитрий Попов отметил, что новые случаи, как правило, не бессимптомные, коронавирус выявляется уже не столько у контактных лиц, сколько у тех, кто обратился за медицинской помощью из-за проявлений симптоматики. Высока доля вызовов «скорой помощи». За сутки 12 июля проведено 170 компьютерных томографий лёгких, в 89 случаях подтвердилась вирусная пневмония. Более 40% новых заболевших фиксируется в Барнауле. Половозрастные характеристики заболевших практически не изменились.

Министр сообщил, что при ухудшении ситуации коечный фонд будет увеличен. Так, под ковидный госпиталь зарезервирован центр травматологии и хирургии в Барнауле, есть возможность развернуть дополнительный госпиталь в Бийске. Сформирован запас лекарств, за медучреждениями закреплено 417 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Привлечено 382 врача из резерва, в наличии имеется более 170 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты. В день тратится около 1,5 тысяч СИЗ, поступает – около 2 тысяч.

По словам Дмитрия Попова, на утро 13 июля в госпиталях лежат 1140 человек. И хотя коек хватает, ведомство готовится работать на опережение.