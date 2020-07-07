Половине трудящихся россиян рекордно «урезали» зарплату

Новости 13.07.2020 12:55 535

Сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса зафиксировано у 50% работающих россиян. Таковы оценки аналитиков «СберДанных», которые приводит РБК.

По оценкам экспертов FinExpertiza, общий размер фонда оплаты труда показал рекордное падение за 20 лет. По данным Сбербанка, с марта по май у 20% занятых доходы сократились более чем на 30%. С полной потерей доходов столкнулись 2,5% работавших на начало марта. Это в целом соответствует росту реальной безработицы на 2,5 п.п. Сообщается, что в первую очередь пострадали неквалифицированные рабочие и люди с невысокими заработками. Объём фонда оплаты труда начал восстанавливаться лишь после снятия ограничений в июне.

Наиболее пострадали: торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, спорт, сегменты массовых мероприятий и услуг. За время карантина зарплатные начисления сильнее упали у крупного и среднего бизнеса, а не у малого. В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов.

По данным Росстата, число безработных россиян в мае 2020 года возросло до 4,5 млн человек (с 727 тысяч человек в марте), а уровень безработицы достиг 6,1% от рабочей силы — это максимальное значение с марта 2012 года. Эксперты объясняют это увеличением размера пособий, которое привело к тому, что регистрироваться стали также те, кто и до пандемии не работал.

Предполагается, что основной удар по реальным располагаемым доходам населения придется на второй квартал 2020 года. Экономисты ВШЭ и госкорпорации ВЭБ.РФ ожидают двузначного сокращения показателя. Результаты опросов, проведённых ЦСР в мае, показывают, что 58% россиян заявили о снижении семейного дохода во время пандемии, 5% - полностью его лишились. 33% сообщили о сокращении зарплат, отправке в неоплачиваемый отпуск и увольнениях.

Официальный прогноз Минэкономразвития с учетом пандемического кризиса до сих пор не утвержден правительством. Согласно последней версии документа, по итогам года ведомство ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения на 3,5%.