235 инфицированных коронавирусом зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. От "короны" умер один пациент. А общая загрузка ковидных госпиталей составляет 76%. Такие итоги на 13 июля опубликовал оперативный штаб.
Самое большое число заболевших в Барнауле (85 случаев), Рубцовске (39), Бийске (21) и Камне-на-Оби (14). В Новоалтайске девять случаев, в Михайловском - семь. По пять случаев в Локтевском, Ребрихинском, Тальменском районах. По четыре - в Баевском и Бийском. А в Залесовском, Павловском и Панкрушихинском районах за сутки вирус подтвердили в трех человек. В Белокурихе, Славгороде, Кулундинском, Первомайском, Поспелихинском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Тюменцевском, Шипуновском районах. По одному случае зафиксировано в Заринске, Егорьевском, Курьинском, Кытмановском, Немецком национальном, Угловском, Усть – Пристаньском и Рубцовском районах.
Всего в крае 6056 инфицированных (в том числе 597 детей до 17 лет включительно), по выздоровлению выписано 3860 человек, лечение продолжают 2070 человек.
То ли еще будет. Народ ринулся на Алтай отдохнуть. Про вирус забыли.