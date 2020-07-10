Печальная стабильность. В Алтайском крае зарегистрировано 235 новых случаев «короны»

Новости 13.07.2020 11:40 530

235 инфицированных коронавирусом зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. От "короны" умер один пациент. А общая загрузка ковидных госпиталей составляет 76%. Такие итоги на 13 июля опубликовал оперативный штаб.

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Самое большое число заболевших в Барнауле (85 случаев), Рубцовске (39), Бийске (21) и Камне-на-Оби (14). В Новоалтайске девять случаев, в Михайловском - семь. По пять случаев в Локтевском, Ребрихинском, Тальменском районах. По четыре - в Баевском и Бийском. А в Залесовском, Павловском и Панкрушихинском районах за сутки вирус подтвердили в трех человек. В Белокурихе, Славгороде, Кулундинском, Первомайском, Поспелихинском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Тюменцевском, Шипуновском районах. По одному случае зафиксировано в Заринске, Егорьевском, Курьинском, Кытмановском, Немецком национальном, Угловском, Усть – Пристаньском и Рубцовском районах.

Всего в крае 6056 инфицированных (в том числе 597 детей до 17 лет включительно), по выздоровлению выписано 3860 человек, лечение продолжают 2070 человек.

Из общего числа заболевших 153 случая – завозные, 3183 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 967 – у больных внебольничной пневмонией, 1970 – у заболевших ОРВИ, в 3119 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных - 98, на аппарате ИВЛ - 26. Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет 76%.