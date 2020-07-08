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Инфляция в Алтайском крае достигла 2,6%

Новости
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В июне 2020 года инфляция в Алтайском крае составила 2,6% с начала года. За месяц цены выросли на 0,3%. Это следует из данных Алтайкрайстата.

На 0,3% за месяц подорожали услуги и непродовольственные товары. Цены на продукты росли немного активнее – они увеличились на 0,4%. Продовольствие же стало драйвером роста цен и с начала года. За первую половину 2020 года продукты подорожали на 4,8%, в то время как стоимость услуг и непродовольственных товаров увеличилась на 1,2%.

Отметим, что в июне 2019 года продукты дешевели на 0,4% за месяц, а за первое полугодие их стоимость приросла на 3,2%. При этом, уровень инфляции за этот период составлял также 2,6%.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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