Инфляция в Алтайском крае достигла 2,6%

В июне 2020 года инфляция в Алтайском крае составила 2,6% с начала года. За месяц цены выросли на 0,3%. Это следует из данных Алтайкрайстата.
На 0,3% за месяц подорожали услуги и непродовольственные товары. Цены на продукты росли немного активнее – они увеличились на 0,4%. Продовольствие же стало драйвером роста цен и с начала года. За первую половину 2020 года продукты подорожали на 4,8%, в то время как стоимость услуг и непродовольственных товаров увеличилась на 1,2%.
Отметим, что в июне 2019 года продукты дешевели на 0,4% за месяц, а за первое полугодие их стоимость приросла на 3,2%. При этом, уровень инфляции за этот период составлял также 2,6%.
С февраля по июнь 2020 года доля россиян, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, увеличилась с 38,1% до 44,6%