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Алтайская прокуратура пресекает внеплановые проверки бизнеса

Новости
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В 2020 году в Алтайском крае серьёзно увеличилось количество заявок на проведение внеплановых проверок бизнеса от контролирующих органов в прокуратуру. Однако ведомство отклоняет 70-80% из них. Об этом сообщает «ТАСС».  

Такая ситуация сложилась на основании указания генпрокурора РФ, потребовавшего минимизировать проверки в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Плановые проверки также сократились. Так, сообщается, что в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах из плана мероприятий исключено более 30 тысяч запланированных проверок.

«Всего количество плановых проверок, подлежащих проведению в текущем году, уменьшилось на 150 тыс. и стало минимальным за 11-летний период формирования планов», - отметили в генпрокуратуре РФ.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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