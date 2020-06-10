Алтайская прокуратура пресекает внеплановые проверки бизнеса

Новости 13.07.2020 10:30 170

В 2020 году в Алтайском крае серьёзно увеличилось количество заявок на проведение внеплановых проверок бизнеса от контролирующих органов в прокуратуру. Однако ведомство отклоняет 70-80% из них. Об этом сообщает «ТАСС».

Такая ситуация сложилась на основании указания генпрокурора РФ, потребовавшего минимизировать проверки в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Плановые проверки также сократились. Так, сообщается, что в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах из плана мероприятий исключено более 30 тысяч запланированных проверок.

«Всего количество плановых проверок, подлежащих проведению в текущем году, уменьшилось на 150 тыс. и стало минимальным за 11-летний период формирования планов», - отметили в генпрокуратуре РФ.