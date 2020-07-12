Итоги недели: ситуация с коронавирусом в «Двух Алтаях» серьёзно ухудшилась

За прошедшую неделю Алтайский край перешагнул отметку в пять тысяч выявленных случаев, продемонстрировав стремительный рост распространения инфекции. На 10 июля в регионе 5 361 подтвержденных диагнозов COVID-19, на 1 154 больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Доля прироста инфицированных в регионе составляет 27%. Это почти вдвое выше, чем неделей ранее (14%). Таким образом, Алтайский край за неделю достиг одного из самых высоких показателей роста случаев COVID-19. Среднесибирская доля прироста новых случаев составляет 16% (неделей ранее она составляла 18%). Самая неблагоприятная ситуация складывается в Республике Алтай: На 10 июля количество новых выявленных случаев в Республике Алтай увеличилось на 28%, несмотря на снижение темпов в течение двух недель.
Также распространение коронавируса ускорилось в Томской (на 18% за неделю), Иркутской (на 21%) и Кемеровской (на 26%) областях. В Республике Тыва и Красноярском крае эпидемия распространялась медленнее, чем в других регионах Сибири. Прирост здесь составил 10% (число выявленных случаев увеличилось в 1,1 раза).
Общее количество инфицированных превысило 5,8 тысяч человек
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