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Итоги недели: ситуация с коронавирусом в «Двух Алтаях» серьёзно ухудшилась

Новости
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​За прошедшую неделю Алтайский край перешагнул отметку в пять тысяч выявленных случаев, продемонстрировав стремительный рост распространения инфекции. На 10 июля в регионе 5 361 подтвержденных диагнозов COVID-19, на 1 154 больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

​Доля прироста инфицированных в регионе составляет 27%. Это почти вдвое выше, чем неделей ранее (14%). Таким образом, Алтайский край за неделю достиг одного из самых высоких показателей роста случаев COVID-19. Среднесибирская доля прироста новых случаев составляет 16% (неделей ранее она составляла 18%). Самая неблагоприятная ситуация складывается в Республике Алтай: На 10 июля количество новых выявленных случаев в Республике Алтай увеличилось на 28%, несмотря на снижение темпов в течение двух недель.

​Также распространение коронавируса ускорилось в Томской (на 18% за неделю), Иркутской (на 21%) и Кемеровской (на 26%) областях. ​В Республике Тыва и Красноярском крае эпидемия распространялась медленнее, чем в других регионах Сибири. Прирост здесь составил 10% (число выявленных случаев увеличилось в 1,1 раза). 

Во всех сибирских регионах показатели прироста превышают общероссийский. В РФ число подтверждённых диагнозов за прошедшую неделю выросло на 7%.

 

Еще 232 человека в Алтайском крае инфицированы коронавирусом

Еще 232 человека в Алтайском крае инфицированы коронавирусом

Новости

Общее количество инфицированных превысило 5,8 тысяч человек

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Дюша

Чистейшей воды фейковая новость... За что нужно наказывать по законодательству... Когда уже журналисты и заказчики поймут, что положительный результат теста не означает заражение (инфицирование)? Начиная от достоверности и заканчивая сутью...

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