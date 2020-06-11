Политическая хроника недели: экс-сенатор возглавил Общественную палату, партии назвали кандидатов, бывший вице-мэр получил срок

Новости 13.07.2020 8:30 563

На прошлой неделе новый созыв Общественной палаты края получил нового главу. Им стал Юрий Шамков. Экс-сенатор и экс-депутат пообещал обсуждать не только «удобные и красивые» темы. Также появился полный (или почти полный) расклад по кандидатам на довыборы в АКЗС, а бывшему замглавы города вынесли приговор. Обо всем подробнее в хронике «Политсибру».

Бывший сенатор возглавил Общественную палату края

Новым председателем Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) стал экс-сенатор Юрий Шамков.

Его выдвинул прежний глава Лев Коршунов, назвав Шамкова специалистом высокого уровня, особенно в вопросах бюджетирования. А также человеком, способным создавать и говорящим на одном языке с властью (что пригодится, ибо палате предстоит развиваться «внутрь региона»).

Юрий Шамков заявил, что видит ОП как площадку для дискуссий. При этом новый руководитель подчеркнул, что обсуждения могут идти не только по «удобным и красивым» темам, но и по сложным вопросам, «не всегда, может быть, удобным для власти или, наоборот, для общества». Он также допустил разногласия и внутри самой палаты.

Подробнее о новом главе ОПАК здесь.

Заместителями Шамкова стали Евгений Новиков и Василий Куц.

Кандидаты готовы к довыборам

Все парламентские партии определились с кандидатами на довыборы в Алтайское Заксобрание.

Плакали, кололись, но продолжали есть. Что дадут алтайской политике довыборы в АКЗС Аналитика 11.06.2020 9:00

На конференции 10 июля свою тройку назвали либерал-демократы. За кресло депутата на округе №12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) поборется кандидат экономических наук, преподаватель Алтайского аграрного университета и Алтайской академии гостеприимства Людмила Цивилева.

На округ № 26 (Октябрьский район Барнаула) выдвинулся координатор Барнаульского отделения ЛДПР, помощник депутата в АКЗС Александр Мокров.

А по округу № 31 (часть Бийска) - координатор Приобского районного отделения ЛДПР, помощник депутата в Бийской городской Думе Светлана Кирилова.

Чуть раньше своих кандидатов представила КПРФ. В выборах по округу №12 будет участвовать первый секретарь Краснощековского районного отделения КПРФ Татьяна Медведева. За кресло депутата по округу №26 намерен побороться секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ Антон Арцибашев. И на округ №31 коммунисты выбрали Евгения Хорошилова.

Также на выборы заявился еще один самовыдвиженец (первым был оппозиционер Андрей Крылов). 21-летний студент АлтГУ Дмитрий Трегуб выдвинулся по барнаульскому округу №26. Для регистрации и дальнейшего участия самовыдвиженцу нужно собрать 1805 подписей в свою поддержку.

Кандидатов от ЕР можно посмотреть здесь, а от СР здесь. Довыборы пройдут 13 сентября 2020 года.

Пугач ушел из мэрии

Руководитель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач на прошлой неделе покинул свой пост. Одной из причин называют выход на пенсию, однако, как пишет «Банкфакс», есть и другие версии его ухода. Якобы получивший несколько месяцев назад должность замглавы Барнаула Юрий Еремеев проводит «зачистку» старых сотрудников. В то же время Еремеев напрямую не курирует комитет. Структура находится в подчинении у Марии Кулагиной, как у заместителя главы по экономической политике.

Пугач проработал на посту председателя комитета восемь лет. Сейчас его обязанности исполняет заместитель, начальник отдела по потребительскому рынку Наталья Чмерева.

Алексеенко получил срок

К пяти годам тюрьмы приговорили бывшего замглавы администрации Барнаула Александра Алексеенко. По приговору бывший чиновник также заплатит штраф в размере 1,3 млн рублей.

С января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от фирмы, занимающейся транспортировкой сточных вод на территории Барнаула, взятку наличными на общую сумму 1,3 млн рублей. Взятка предназначалась за общее покровительство. Алексеенко свою вину признал в полном объеме.

Дело бывшего замминистра направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра здравоохранения Алтайского края Елены Кравец. Ее обвиняют в получении особо крупной взятки от поставщика дорогостоящих лекарственных препаратов для нужд Минздрава (в виде ремонта квартиры на 2,2 млн рублей).

По данным «Политсибру», речь идет о компании «Мединтекс». Кравец определяла его в качестве единственного поставщика без проведения необходимых законных процедур. Генпрокуратура РФ сообщает о заключении 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.

Кравец признала свою вину, ее имущество и счета на сумму более 8 миллионов рублей арестованы.