232 случая инфицирования коронавирусом выявлено в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 5821 человека. Зарегистрировано 2 смертельных случая, напрямую не связанных с коронавирусной инфекцией. Выздоровело 32 человека.
Самый наибольший прирост традиционно в краевой столице - плюс 134 человека. В Рубцовске - 23 случая. В Новоалтайске - семь. Лидер среди районов - Тальменский, здесь за сутки сразу 10 заболевших. Шесть случаев в Первомайском районе, пять - в Михайловском, четыре - в Крутихинском, По три - в Калманском, Кулундинском, Павловском, Рубцовском, Топчихинском, Троицком районах
В Бийске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Заринском, Локтевском, Поспелихинском районах, а также ЗАТО Сибирский по два случая. В Баевском, Бийской, Волчихинском, Змеиногорском, Ключевском, Панкрушихинском, Ребрихинском, Целинном, Смоленском районах - по одному.