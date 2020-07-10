Еще 232 человека в Алтайском крае инфицированы коронавирусом

Новости 12.07.2020 12:17 197

232 случая инфицирования коронавирусом выявлено в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 5821 человека. Зарегистрировано 2 смертельных случая, напрямую не связанных с коронавирусной инфекцией. Выздоровело 32 человека.

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Самый наибольший прирост традиционно в краевой столице - плюс 134 человека. В Рубцовске - 23 случая. В Новоалтайске - семь. Лидер среди районов - Тальменский, здесь за сутки сразу 10 заболевших. Шесть случаев в Первомайском районе, пять - в Михайловском, четыре - в Крутихинском, По три - в Калманском, Кулундинском, Павловском, Рубцовском, Топчихинском, Троицком районах

В Бийске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Заринском, Локтевском, Поспелихинском районах, а также ЗАТО Сибирский по два случая. В Баевском, Бийской, Волчихинском, Змеиногорском, Ключевском, Панкрушихинском, Ребрихинском, Целинном, Смоленском районах - по одному.