Сохраняя высокий показатель. В Алтайском крае за сутки "корона" подтвердилась еще у 228 человек

Новости 11.07.2020 12:11 481

228 инфицированных коронавирусом в Алтайском крае - такую статистику за прошедшие сутки опубликовал оперштаб в субботу, 11 июля. Зарегистрирована одна смерть от COVID-19.

С учетом новых данных в регионе инфицировано уже 5589 человек. Выписаны по выздоровлению - 3791. Из них 115 пациентов непосредственно за минувший день. Лечение продолжают 1678 человек.

Вот как распределяются новые 228 случаев по территории края:

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Барнаул – 90,

Бийск – 43,

Рубцовск – 25

Ребрихинский район – 8,

Первомайский район – 7,

Зональный, Михайловский районы, Новоалтайск, Славгород – 6,

Калманский, Ключевской, Павловский районы, Камень-на-Оби – 3, Бурлинский, Петропавловский, Рубцовский, Усть-Пристанский, Целинный районы – 2,

Бийский, Волчихинский, Красногорский, Крутихинский, Тальменский, Немецкий национальный районы, Белокуриха, Яровое, ЗАТО Сибирский– 1,

По данным на 11 июля под меднаблюдением и на самоизоляции находится 2577 человек. В общей сложности на коронавирусную инфекцию обследовано 233307 граждан.