228 инфицированных коронавирусом в Алтайском крае - такую статистику за прошедшие сутки опубликовал оперштаб в субботу, 11 июля. Зарегистрирована одна смерть от COVID-19.
С учетом новых данных в регионе инфицировано уже 5589 человек. Выписаны по выздоровлению - 3791. Из них 115 пациентов непосредственно за минувший день. Лечение продолжают 1678 человек.
Вот как распределяются новые 228 случаев по территории края:
Барнаул – 90,
Бийск – 43,
Рубцовск – 25
Ребрихинский район – 8,
Первомайский район – 7,
Зональный, Михайловский районы, Новоалтайск, Славгород – 6,
Калманский, Ключевской, Павловский районы, Камень-на-Оби – 3, Бурлинский, Петропавловский, Рубцовский, Усть-Пристанский, Целинный районы – 2,
Бийский, Волчихинский, Красногорский, Крутихинский, Тальменский, Немецкий национальный районы, Белокуриха, Яровое, ЗАТО Сибирский– 1,
По данным на 11 июля под меднаблюдением и на самоизоляции находится 2577 человек. В общей сложности на коронавирусную инфекцию обследовано 233307 граждан.
Погибший работал в студенческом стройотряде «Магистраль»