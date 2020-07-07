На территории Алтайского края вели режим ЧС

Новости 10.07.2020 20:30 582

С 10 июля на территории Алтайского края введен режим ЧС в связи с неблагоприятными агрометеорологическими явлениями. Он действует на территории 59 сельских районов и двух городских поселений – Барнаула и Славгорода. Соответствующее постановление подписал сегодня, 10 июля, губернатор края Виктор Томенко.

Напомним, такое решение было принято на заседании комиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального правительства в четверг, 9 июля.

Ответственным за ликвидацию ЧС назначен министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Ранее ряд районов заявил о критическом снижении уровня ожидаемого урожая.