О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

На территории Алтайского края вели режим ЧС

Новости
582
0

С 10 июля на территории Алтайского края введен режим ЧС в связи с неблагоприятными агрометеорологическими явлениями. Он действует на территории 59 сельских районов и двух городских поселений – Барнаула и Славгорода. Соответствующее постановление подписал сегодня, 10 июля, губернатор края Виктор Томенко.

Напомним, такое решение было принято на заседании комиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального правительства в четверг, 9 июля.

Ответственным за ликвидацию ЧС назначен министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Ранее ряд районов заявил о критическом снижении уровня ожидаемого урожая.

Половина Алтайского края пострадала от засухи. Обсуждается введение режима ЧС

Половина Алтайского края пострадала от засухи. Обсуждается введение режима ЧС

Новости

33 района Алтая подтвердили факт критического снижения урожайности на площади 750 тысяч га

2212

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000