Рынки и пляжи открыли, напомнили про маски. Губернатор Виктор Томенко внес изменения в «антикоронавирусный» указ

Новости 10.07.2020 20:15 540

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае 10 июля 2020 года.

По данным пресс-службы правительства региона, ключевым стало решение об усилении контроля за соблюдением действующей в регионе нормы об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания.

«Организациям и индивидуальным предпринимателям теперь запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок, а также предписано обеспечить соблюдение данного запрета, - сообщает пресс-служба. - Кроме того, предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метров, при входе в помещение предоставлять возможность обработки рук антисептиками, организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей».

Напомним, масочный режим был введен в Алтайском крае с 12 мая. Уже с этого времени предполагалось, что носить одноразовую или многоразовую маску жители Алтайского края обязаны на остановках транспорта, в такси, аптеке, магазинах, организациях сферы услуг, непосредственно в общественном транспорте.

Кстати, новый документ содержит ряд послаблений. В частности разрешено возобновить занятия спортсменам, которые входят в сборные команд региона, проходят спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства. Также теперь в Алтайском крае можно торговать непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на рынках.

Также документ разрешает работу пляжей, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания. Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности жителей края, которые нередко используют для купания несанкционированные места, подвергая свои жизни риску. Ранее представители регионального Роспотребнадзора заявляли, что открытие пляжей возможно на третьем этапе снятия ограничений.