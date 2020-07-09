Глава филиала «Южного ДСУ» сознался в растрате

Новости 10.07.2020 18:05 223

Начальник Новичихинского филиала государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Южное ДСУ» обвиняется в крупной растрате. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый, используя свое служебное положение, продал вверенное ему имущество за 370 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено суд.