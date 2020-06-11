Список «Жириновского». ЛДПР определилась, кого отправит на выборы в парламент Алтайского края

Новости 10.07.2020 17:15 309

Алтайские либерал-демократы определились с кандидатами на дополнительные выборы в краевое Заксобрание, сообщает пресс-служба партии. Медийных персон среди них нет.

Будущие кандидаты были определены на конференции реготделения в пятницу, 10 июля.

Плакали, кололись, но продолжали есть. Что дадут алтайской политике довыборы в АКЗС Аналитика 11.06.2020 9:00

За кресло депутата на 12 одномандатном округе (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) поборется кандидат экономических наук, преподаватель Алтайского аграрного университета и Алтайской академии гостеприимства Людмила Цивилева.

В борьбе за округ № 26 (Октябрьский район Барнаула) примет участие координатор Барнаульского отделения ЛДПР, помощник депутата в АКЗС Александр Мокров.

А по округу № 31 (часть Бийска) - координатор Приобского районного отделения ЛДПР, помощник депутата в Бийской городской Думе Светлана Кирилова.

Это последняя парламентская партия, которая назвали своих кандидатов на выборы в АКЗС, которые пройдут 13 сентября 2020 года. Будет разыграно всего три мандата. О кандидатах от КПРФ мы писали тут, от СР - тут, а здесь имена тех, кого выдвигает ЕР. Будет (если смогут собрать по 1,8 тысяч подписей избирателей) и два самовыдвиженца: бизнесмен-оппозиционер Андрей Крылов и 21-летний студент Дмитрий Трегуб.