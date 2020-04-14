Глава алтайского управления по туризму рассказал о состоянии «Бирюзовой Катуни»

Новости 10.07.2020 18:30 698

Руководитель Управления Алтайского края по туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых на прошедшей 10 июля (онлайн) пресс-конференции рассказал о состоянии Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь».

«К сожалению, на сегодняшний день экономическое состояние управляющей компании не могу назвать устойчивым – по причине по-прежнему сохраняющегося дисбаланса между её доходами и расходами, которые она вынуждена нести на содержание и эксплуатацию этой площадки. Введённые из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения дополнительно сказываются на финансовых результатах функционирования управляющей компании», – констатировал Евгений Дешевых.

Ранее он сообщал, что в 2019 году расходы управляющей турзоной компании были урезаны вдвое – на 20 млн рублей, однако она так и осталась убыточной. В ее собственности находятся активы на сумму 1,5 млрд рублей, требующие содержания и обслуживания.

Кредиторская задолженность «Бирюзовой Катуни»

Что касается долговой нагрузки, то кредиторская задолженность составляет порядка 9 млн рублей. Глава управления отметил, что работа ОЭЗ имеет пиковые сезоны загрузки в летний и зимний (в большей степени – новогодний) период, соответственно, доходы компании носят также сезонный характер. В результате, расчёт с контрагентами осуществляется по мере получения прибыли. Поэтому чиновник эту задолженность отнёс к текущей и подчеркнул, что в настоящее время управляющая компания выполняет все возложенные на неё обязанности в штатном режиме.

Как реагируют резиденты

Относительно резидентов турзоны, Евгений Дешевых отметил, что часть из них скорректировали сроки реализации своих планов, однако работы по туристским объектам, находящимся в активной стадии строительства, возобновились резидентами сразу после снятия ограничений. По мнению главы ведомства, это подтверждает серьёзность их намерений и готовность продолжить реализацию своих проектов в дальнейшем.