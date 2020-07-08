Не самые «сумасшедшие». Алтайский край занял второе место в рейтинге российских регионов уровню психических заболеваний

Новости 10.07.2020 17:50 871

Минздрав России опубликовал данные по уровню распространенности психических заболеваний за 2019 год. Алтайский край занял второе место среди российских регионов, уступив «пальму первенства» Чукотке, где на 100 тысяч человек приходится 9922,9 случаев шизофрении, умственной отсталости, деменции и других заболеваний.

В Алтайском крае этот показатель составляет 6,6 тысяч случаев на 100 тысяч населения, сообщает РТ.

Кстати, в прошлогодних рейтингах Алтайский край занимал первое место, хотя уровень распространения психических заболеваний был ниже. Федеральные СМИ приводили показатель – в 6271,2 человек. Чукотский автономный округ по данным за 18 год находился на втором месте, нам на 100 тысяч человек болели 5193,7 пациента.

Специалисты в беседе с «Политсибру» отмечали, что это происходит за счет включения в статистику пограничных форм. При этом также говорили о том, что на протяжении нескольких лет количество пациентов с психическими заболеваниями в регионе снижается. Однако, как отметила Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина, психическая заболеваемость напрямую связана с социальными и экономическими факторами.

«Посмотрите, какой у нас уровень жизни, какие зарплаты, какие социальные условия – этот фон не способствует психологическому здоровью», – подчеркнула Вдовина.