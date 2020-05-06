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«Золото Курьи» переведено под внешнее управление на полтора года

Новости
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Алтайская золотодобывающая компания «Золото Курьи» на полтора года переведена под внешнее управление, передаёт «Коммерсант». План внешнего управления будет представлен суду спустя два месяца.

«Мы считаем, что за 18 месяцев компании вполне реально рассчитаться с долгами. Предприятие действующее — карьер работает, завод работает. Будем сами окупать свои затраты», – приводит издание слова гендиректора компании Владимира Письменного.

В августе 2019 года началась процедура банкротства «Золота Курьи» по иску московского ООО «Труд» на сумму 19,4 млн рублей. По данным бывшего временного управляющего предприятия Дениса Качуры, на данный момент задолженность золотодобытчиков перед кредиторами составляет около 100 млн рублей. Новый собственник компании погасил долги по зарплате перед почти 300 сотрудниками и налоговой службой.

«Дальнейшее банкротство, считаю, убило бы предприятие. Сейчас у него есть возможность расплатиться с долгами и начать нормально работать», — отметил экс-управляющий.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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