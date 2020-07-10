Оперштаб раскрыл подробности смерти алтайского студента в Змеиногорске

Новости 10.07.2020 15:20 1076

В общежитии Змеиногорска, где проживали студенты, приехавшие на сбор ягод, обнаружен случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID - 19. Зарегистрирован один случай смерти — у 18-летнего студента, скончавшегося 8 июля. Первичное тестирование на COVID-19 оказалось у него положительным. Сейчас ожидаются результаты повторного тестирования на коронавирусную инфекцию. Причина смерти будет установлена в результате патологоанатомических исследований.

Всего для осуществления работ 9 июня в Змеиногорск прибыло 137 человек (на момент вспышки было 128). 16 студентов с легкими признаками ОРВИ уже находятся в больницах Змеиногорска и Барнаула. Состояние у студентов стабильное. У всех взяты анализы на коронавирусную инфекцию, результаты станут известны чуть позже. Основная часть студентов находятся в обсерваторе Барнаула, несколько человек — в обсерваторе Бийска. За их состоянием следят врачи, сообщает оперштаб.

Чиновники напомнили, что организацию всех бытовых условий, безопасности пребывания работников на объекте, условий проживания и питания, а также соблюдение рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) несет работодатель в соответствии с трудовым законодательством.

При этом, некоторым стройотрядам в этом году деятельность была запрещена. Речь идет о тех отрядах, в которых: здесь предполагается очное взаимодействие людей друг с другом и людей из разных сред. Это, например, вожатые, проводники, учёба. В стройотряде, как в случае в Змеиногорске, при соблюдении требований они лишены посторонних контактов: работа на открытом воздухе, на расстоянии друг от друга, что нивелирует риски.

Тем не менее, по факту сложившейся ситуации, уполномоченными органами проводятся проверки, осуществляются необходимые процедуры, по итогу будут предприняты соответствующие меры.

В то же время следственный комитет региона заявил о том, что следственные органы в рамках зарегистрированной процессуальной проверки устанавливается обстоятельства смерти 18-летнего студента 8 июля 2020 года в городской больнице Барнаула.

Предварительно установлено, что погибший работал в стройотряде «Магистраль» в городе Змеиногорске с 25 июня этого года.

В рамках проверки следователями устанавливаются обстоятельства трудовой деятельности юноши в студенческом отряде. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе по установлению причины смерти и возможном заражении погибшего новой коронавирусной инфекцией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт краевого Следкома.