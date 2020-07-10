Новый сервис доставки товаров из магазинов «у дома» запускают в Алтайском крае МТС и Rate&Goods

Новости компаний 10.07.2020 14:51 72

МТС совместно с Rate&Goods создала платформу для доставки продуктов по району. Сервис доступен для алтайских магазинов формата «у дома» и микросетей, которые принимают платежи через МТС Кассу.

«Сейчас услуга экспресс-доставки продуктов весьма востребована, но её оказывают в основном крупные торговые сети. Многие небольшие магазины способны доставить товары своими силами по району, но им сложно создать собственную платформу для оформления заказа. И ещё сложнее фермерской лавке или булочной заниматься продвижением такой опции. Сервис с интеграцией ассортимента магазина помогает информировать потенциальных клиентов и дает возможность магазинам «у дома» делать клиентам экспресс-доставку и конкурировать с торговыми сетями», – пояснил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Покупатели смогут не только заказывать продукты через сервис, но и сравнивать цены в разных точках.

А пекарни, молочные, мясные или кондитерские магазины получают удобную платформу для размещения своего товара. В приложение Rate&Goods передаются данные об ассортименте и ценах. Владельцу пекарни или супермаркета «за углом» не придётся вносить данные вручную: всё происходит автоматически.

Информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Как только поступит очередная заявка, магазин получит оповещение, и сотрудники точки смогут заняться его обработкой.

Чтобы присоединиться к сервису, магазин должен быть подключен к онлайн-кассе МТС. Доставку нужно будет организовать самостоятельно. Зато все остальные возможности совершено бесплатны.

Присоединиться к проекту могут торговые точки из любого района Барнаула и края, уточнили в МТС.

По данным индекса цифровой активности компании МТС за 9 июля, количество обращений пользователей к сервисам доставки превышает средние значения 2019 года почти в два раза.