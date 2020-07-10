И вновь «антирекорд». В Алтайском крае выявлено 240 новых случаев коронавируса

Новости 10.07.2020 13:25 588

По данным оперштаба в Алтайском крае выявлено 240 инфицированных, выздоровео 109 пациентов, зарегистрировано 2 смертельных случая, один из них от COVID-19.

В Барнауле выявлено 127 случаев, Бийске – 30, Новоалтайске – 19, Рубцовске – 7. По 6 случаев подтверждено в Михайловском, Первомайском, Смоленском районах. В Камне-на-Оби – 5 случаев, в Заринске выявлено 4 случая коронавируса, Зональном районе – 3. По два случая - в Ключевском, Калманском, Крутихинском районах. По одному – в Белокурихе, Благовещенском, Волчихинском, Залесовском, Завьяловском, Змеиногорском, Красногорском, Кулундинском, Кытмановском районах.

Всего в крае инфицированных – 5361 человека, в том числе 536 детей до 17 лет включительно. В 2887 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение заболевания, в 1693 в форме ОРВИ, у 781 человека – внебольничную пневмонию. В госпиталях края находится 98 тяжелобольных пациентов, из них к аппарату ИВЛ подключено 29. За сутки скончалось 2 человека: 1 - от COVID-19, 1 от иных причин смерти. Всего скончалось 119 человек, в том числе 51 случай от COVID-19, в 65 случаях к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

На 10 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции- 2749 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция – для 33191 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 229939 человек.

По последним данным, Алтайский край лидирует по ряду показателей среди всех территорий России. В частности, «первое место в антирейтинге» региону обеспечил серьезный прирост активно болеющих пациентов. На вчерашний день он составлял 10%. Последние данные говорят о том, что количество активно болеющих увеличилось еще на 9 %.