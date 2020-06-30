Доход Алтайского края от туризма снизился втрое. Что дальше?

О состоянии туристической отрасли в Алтайском крае рассказал на прошедшей 10 июля (онлайн) пресс-конференции глава регионального Управления по туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых.
По его словам, на выходных 4-5 июля в туробъектах региона проживало порядка 14 тысяч человек – это примерно 40% загрузки 611 открывшихся объектов. В будни количество отдыхающих варьируется от 10 до 11 тысяч человек. Около 40% отдыхающих приходится на Алтайский район, по 15-17% на Белокуриху и Завьяловский район, 6-7% – Романово. Остальные 20% равномерно распределяются по другим территориям края.
«Сейчас туристическая отрасль переживает непростые времена. Введение ограничительных мероприятий на передвижение, закрытие средств размещения, фактически, на несколько месяцев лишили турбизнес доходов. И сейчас, когда работа туробъектов возобновлена, мы, конечно, надеемся на постепенную стабилизацию их финансово-хозяйственной деятельности», – пояснил Евгений Дешевых.
Турпоток за первое полугодие сократился более, чем на 60%. В первой половине 2019 года он достигал 1 млн человек, сейчас – всего 336 тысяч. По самому оптимистичному сценарию, в текущем году ожидается не более 500 тысяч человек. За первое полугодие доход края от туризма снизился практически втрое. В первой половине 2019 года он составлял 4,8 млрд, в этом году – 1,6 млрд. Объём платных услуг снизился с 2,3 млрд рублей в первом полугодии 2019 года до 0,8 млрд за первую половину 2020 года. По прогнозам, возможные потери по итогам текущего года могут составить до 70% от уровня 2019 года, по итогам которого они достигли уровня 10,6 млрд рублей. Объём услуг при этом достигал 5,1 млрд рублей.
Из хороших новостей глава управления отметил тот факт, что ни одна турфирма региона не обанкротилась, несмотря на 100% остановку деятельности. За апрель-июнь текущего года предприятиям отрасли предоставлена поддержка в объёме более 300 млн рублей. Из них около 100 млн – беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам, которыми воспользовались почти 400 организаций. Свыше 70 млн рублей выдано льготных кредитов под 2% годовых. Практически все предприятия получили отсрочки по страховым взносам.
С 15 июля налоговая начнёт приём заявок на получение субсидий на мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Управление прорабатывает дополнительные меры поддержки за счёт перераспределения средств с других направлений.
В мае туристическая отрасль вошла также в пятёрку антилидеров по динамике вакансий в Алтайском крае