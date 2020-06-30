Доход Алтайского края от туризма снизился втрое. Что дальше?

Новости 10.07.2020 14:30 136

О состоянии туристической отрасли в Алтайском крае рассказал на прошедшей 10 июля (онлайн) пресс-конференции глава регионального Управления по туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, на выходных 4-5 июля в туробъектах региона проживало порядка 14 тысяч человек – это примерно 40% загрузки 611 открывшихся объектов. В будни количество отдыхающих варьируется от 10 до 11 тысяч человек. Около 40% отдыхающих приходится на Алтайский район, по 15-17% на Белокуриху и Завьяловский район, 6-7% – Романово. Остальные 20% равномерно распределяются по другим территориям края.

«Сейчас туристическая отрасль переживает непростые времена. Введение ограничительных мероприятий на передвижение, закрытие средств размещения, фактически, на несколько месяцев лишили турбизнес доходов. И сейчас, когда работа туробъектов возобновлена, мы, конечно, надеемся на постепенную стабилизацию их финансово-хозяйственной деятельности», – пояснил Евгений Дешевых.

Турпоток за первое полугодие сократился более, чем на 60%. В первой половине 2019 года он достигал 1 млн человек, сейчас – всего 336 тысяч. По самому оптимистичному сценарию, в текущем году ожидается не более 500 тысяч человек. За первое полугодие доход края от туризма снизился практически втрое. В первой половине 2019 года он составлял 4,8 млрд, в этом году – 1,6 млрд. Объём платных услуг снизился с 2,3 млрд рублей в первом полугодии 2019 года до 0,8 млрд за первую половину 2020 года. По прогнозам, возможные потери по итогам текущего года могут составить до 70% от уровня 2019 года, по итогам которого они достигли уровня 10,6 млрд рублей. Объём услуг при этом достигал 5,1 млрд рублей.

На фоне пандемии и общего сокращения потребительского спроса снизились средний чек и продолжительность нахождения отдыхающих в санаториях.

Из хороших новостей глава управления отметил тот факт, что ни одна турфирма региона не обанкротилась, несмотря на 100% остановку деятельности. За апрель-июнь текущего года предприятиям отрасли предоставлена поддержка в объёме более 300 млн рублей. Из них около 100 млн – беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам, которыми воспользовались почти 400 организаций. Свыше 70 млн рублей выдано льготных кредитов под 2% годовых. Практически все предприятия получили отсрочки по страховым взносам.

С 15 июля налоговая начнёт приём заявок на получение субсидий на мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Управление прорабатывает дополнительные меры поддержки за счёт перераспределения средств с других направлений.