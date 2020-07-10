У алтайского студента, скончавшегося в Змеиногорском районе, подтвержден коронавирус

Эту информацию «Политсибру» подтвердили в региональном Минздраве.
«У юноши был диагностирован коронавирус, причина смерти устанавливается», - рассказали в Минздраве края.
Как сообщалось, несколько дней назад, в общежитии, где проживали бойцы студотряда, приехавшие в Змеиногорский район для работы на предприятии по сбору ягод, возникла вспышка вирусной инфекции. Несколько человек госпитализировали во вновь открытый госпиталь на базе ЦРБ, один в тяжелом состоянии был доставлен в Барнаул, где скончался.
В настоящее время 14 студентов находятся в ЦРБ Змеиногорска, Еще три в обсерваторах Бийска и Барнаула. Их состояние оценивается как легкое.
Власти заявили, что по факту сложившейся ситуации уполномоченными органами проводятся проверки, осуществляются необходимые процедуры, по итогу будут предприняты соответствующие меры.
Также в официальном сообщении алтайских властей говорится, что «работодатель не выполнил возложенных на него Трудовым кодексом РФ обязательств, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность».
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