По каким показателям Алтайский край стал лидером среди российских регионов из-за коронавируса

Новости 10.07.2020 12:30 702

Несколько дней подряд в Алтайском крае фиксируется серьезный рост новых случаев коронавируса. Среди основных «красных» территорий края – Барнаул, Бийск, Змеиногорск, ряд сельских районов. По ряду параметров регион вошел в число лидеров среди всех регионов России.

В частности, Алтайский край опережает все регионы страны по приросту активно болеющих граждан. На 9 июля в абсолютных показателях их было 1495, а прирост за сутки составил 10%. Это больше чем во всех регионах России. В топе есть и еще один сибирский регион – Хакассия – однако прирост активно болеющих там составляет 5%.

Кстати по абсолютным цифрам ежедневного прироста подтвержденных случаев коронавируса, регион также входит в первую десятку регионов России. И занимает там 7 место. Среди Сибирских регионов выше нас только Иркутская область. В которой по последним данным за сутки было зафиксировано 243 случая коронавируса.

Еще один показатель, который вывел Алтайский край в число российских лидеров – коэффициент RT. Он рассчитывается на основании выявленного количества случаев за последние 8 дней. По этому параметру Алтайский край – третий после Чукотского автономного округа и республики Крым. У этих регионов Rt составляет 4 и 2,53 соответственно. Алтайский край показывает 1.93 заметим, что в соответствие с рекомедациями федерального Роспотребнадзора, для сохранения 1 этапа смягчения ограничительных мероприятий этот коэффициент должен быть менее 1. Впрочем, если регион перейдет к стабильно высоким цифрам ежедневного выявления количества случаев коронавируса, через некоторое время показатель Rt неизбежно снизится. Однако сохраняющаяся в последние дни тенденция к увеличению количества случаев не позволяет надеяться на то, что в ближайшее время этот показатель будет снижен.

Использованы данные открытых источников, предоставляющих статистику по коронавирусу.