В переходе на площади Октября освободились торговые места

Новости 10.07.2020 11:55 233

На торгах появились лоты на аренду торговых мест в подземном переходе на площади Октября в Барнауле. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В аренду на 11 месяцев за 3,35 млн рублей предлагается торговое помещение площадью 414 кв. м. Также на выходе из подземного пешеходного перехода в сторону дома № 1 по проспекту Строителей сдаётся помещение площадью 13 кв. м, ежемесячная стоимость аренды составит 9,7 тысяч рублей.

В условиях аукциона указано, что помещения предназначены только для розничной торговли. Отметим, что на протяжении последних двух десятилетий здесь располагались точки по продаже аксессуаров, бижутерии, сувениров, косметики, парфюмерии, канцелярии и прочих товаров.

Ранее сообщалось, что подобные торговые, офисные, производственные помещения массово выставляются на торги. Можно предположить, что это связано с ограничительными мерами, в период действия которых разорились многие малые предприятия.