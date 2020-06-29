О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Студент-самовыдвиженец. На довыборах депутатов АКЗС появился второй кандидат

Новости
224
0

21-летний студент АГУ Дмитрий Трегуб подал документы в Избирательную комиссию Алтайского края для участия в довыборах в краевой парламент по 26 округу (Октябрьский район Барнаула). 

Оппозиционер Крылов первым заявился на довыборы депутата АКЗС по Барнаулу

Оппозиционер Крылов первым заявился на довыборы депутата АКЗС по Барнаулу

Новости

Он стал вторым официально выдвинутым кандидатом на выборы по трем округам 13 сентября 2020 года. Первым документы в комиссии принес бизнесмен, оппозиционер Андрей Крылов (тоже на округ №26).

Оба - самовыдвиженцы. А значит, обоим для получения регистрации и дальнейшего участие в избирательной кампании предстоит собрать подписи населения (не менее 1805 подписей и чтобы среди них было не более 10% недостоверных или неверно оформленных). И сделать это будет довольно непросто. 

Уже известно, что от "Единой России" за депутатское кресло на этом округе поборется гендиректор ООО "Барнаульский завод АТИ" Артем Шамков. От "Справедливой России" - Павел Иванченко, а от КПРФ - секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ Антон Арцибашев. Этим кандидатом не придется собирать подписи, они имеют партийную льготу. Но документы на выдвижение в Избирком они пока не принесли, во всяком случае, в информационной системе эти имена пока не отображаются.

Кроме того, 13 сентября пройдут довыборы по округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) и № 31 (часть Бийска). О кандидатах от КПРФ мы писали тут, от СР - тут, а здесь имена тех, кого выдвигает ЕР.

Под красными флагами. Кого на довыборы в алтайский парламент отправит КПРФ

Под красными флагами. Кого на довыборы в алтайский парламент отправит КПРФ

Новости

Партия выдвигает трех кандидатов

679

 

Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#выборы #довыборы #АКЗС
Комментарии (0)

1000