Студент-самовыдвиженец. На довыборах депутатов АКЗС появился второй кандидат

Новости 10.07.2020 11:05 224

21-летний студент АГУ Дмитрий Трегуб подал документы в Избирательную комиссию Алтайского края для участия в довыборах в краевой парламент по 26 округу (Октябрьский район Барнаула).

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Он стал вторым официально выдвинутым кандидатом на выборы по трем округам 13 сентября 2020 года. Первым документы в комиссии принес бизнесмен, оппозиционер Андрей Крылов (тоже на округ №26).

Оба - самовыдвиженцы. А значит, обоим для получения регистрации и дальнейшего участие в избирательной кампании предстоит собрать подписи населения (не менее 1805 подписей и чтобы среди них было не более 10% недостоверных или неверно оформленных). И сделать это будет довольно непросто.

Уже известно, что от "Единой России" за депутатское кресло на этом округе поборется гендиректор ООО "Барнаульский завод АТИ" Артем Шамков. От "Справедливой России" - Павел Иванченко, а от КПРФ - секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ Антон Арцибашев. Этим кандидатом не придется собирать подписи, они имеют партийную льготу. Но документы на выдвижение в Избирком они пока не принесли, во всяком случае, в информационной системе эти имена пока не отображаются.

Кроме того, 13 сентября пройдут довыборы по округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) и № 31 (часть Бийска). О кандидатах от КПРФ мы писали тут, от СР - тут, а здесь имена тех, кого выдвигает ЕР.