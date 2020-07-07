Край молочных картелей. Алтайские антимонопольщики вновь нашли признаки сговора скупщиков

Новости 10.07.2020 10:55 385

Алтайское УФАС открыло уже третье антимонопольное производство в отношении скупщиков сырого молока у населения. На этот раз вопросы возникли к АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Молочные реки Алтая» (Барнаул) и ИП Бортниковой (Змеиногорский район). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Признаки соглашения по установлению и поддержанию цен на закупку молока выявлены в Рубцовском районе. АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Молочные реки Алтая» и ИП Бортникова с 1 мая установили закупочные цены на одном уровне – 19 рублей за литр, а в дальнейшем в течение месяца также синхронно снижали стоимость закупа молока, установив к концу мая цену - 15 рублей за литр. В отношении компаний и ИП возбуждено дело, его рассмотрение назначено на 11 августа 2020 года.

«Снижение стоимости закупочных цен на молоко в весенне-летний период – это сезонный фактор, который мы всегда учитываем в своей работе. Однако хозсубъекты, работающие на этом рынке, даже в объективных условиях сезонного спада стоимости товара, имеют разные затраты в своей коммерческой деятельности, поэтому их действия по установлению закупочных цен «рубль в рубль» исключает конкуренцию и возможность выбора для производителей реализовывать молоко по более выгодным ценам», - пояснил руководитель антимонопольного управления Степан Поспелов.

Ранее жители десятков районов Алтая начали выражать возмущение ценовой политикой скупщиков сырого молока. История получила большой резонанс, в УФАС поступило множество обращений. В настоящее время ведутся проверки в 10 районах края: Завьяловском, Немецком национальном, Новичихинском, Панкрушихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Ребрихинском, Солонешенском, Усть-Пристанском, Чарышском районах.

Антимонопольная служба уже возбудила дела в отношении скупщиков молока в Курьинском и Краснощековском районах. Они будут рассмотрены 21 и 30 июля соответственно.