«Работодатель не выполнил обязательств». Алтайские власти пояснили причины возникновения вспышки вирусной инфекции в студенческом отряде, где умер боец

Новости 10.07.2020 10:10 1012

Как сообщалось, в Алтайском крае умер 18-летний юноша, боец стройотряда, прибывшего на работу в Змеиногорский район. 10 июля оперативный штаб алтайского края распространил информацию, в которой говорится, о том, что «организацию всех бытовых условий, организацию безопасности пребывания работников на объекте, условий проживания и питания, а также соблюдение рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) несет работодатель в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации».

Также приведено мнение руководителя регионального штаба Алтайского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» (РСО) Маргариты Котовщиковой. Она сообщила, что накануне сезона 2020 года внимание вопросу соблюдения требований Роспотребнадзора было уделено особое внимание, проинструктирован каждый боец РСО.

При этом отмечено, что краевой штаб студотрядов информирует молодежь, где они могут поработать в каникулярный период, а решение каждый отряд принимает самостоятельно.

«К сожалению, в Змеиногорске работодатель не выполнил возложенных на него Трудовым кодексом РФ обязательств, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность», - говорится в сообщении.

Также указано, что по факту сложившейся ситуации уполномоченными органами проводятся проверки, осуществляются необходимые процедуры, по итогу будут предприняты соответствующие меры.