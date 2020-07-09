«Бриллиантовые» лекарства. Кто мог дать взятку бывшему замглавы алтайского Минздрава?

В Алтайском крае перед судом предстанет бывшая заместительница главы регионального Минздрава Елена Кравец. Она обвиняется в получении взятки от поставщика лекарственных препаратов. По данным источников «Политсибру», взяткодателем может оказаться компания «Мединтекс».
В Алтайском крае организация с таким названием зарегистрирована по адресу: улица Бриллиантовая, д. 2/7. Она активно участвует в госзакупках с 2016 года. В 2016 году фирма заключила 4,2 тысячи контрактов на общую сумму почти 317 млн рублей, в 2017-м – уже 5,4 тысячи контрактов почти на 400 млн. Пик пришёлся на 2018 год, когда «Мединтекс» получил чуть менее двух тысяч контрактов, однако их сумма при этом едва не достигла полумиллиарда рублей.
Структура совладельцев, по данным «Спарк-Интерфакс», выглядит так: с 2019 года 57% уставного капитала принадлежат Владимиру Суркову, ранее возглавлявшему центр ветеринарии и безопасности продовольствия в одном из районов Ульяновской области, оставшиеся 43% – самому ООО «Мединтекс».
Гораздо интереснее выглядит список предыдущих владельцев. Так, учредителем компании в 2015 году выступил Александр Руднев (тёзка и однофамилец прокурора, вынесшего обвинительное заключение Кравец). Год спустя 26% приобрела барнаульская фирма «Интерфарм», зарегистрированная по тому же адресу, что и «Мединтекс» – на улице Бриллиантовой, 2/7.
Структура собственников «Интерфарма» точно такая же, как и у «Мединтекс»: 43% фирмы принадлежит самой себе, оставшимися 57% владеет Светлана Долгановская. Она же фигурирует среди владельцев «Мединтекса» в 2017 году, вместе с Татьяной Опёнышевой и Ксенией Трикоз.
По тому же самому адресу на улице Бриллиантовой, 2/7 располагаются две одноимённых компании «Кват-Ра» с привычной структурой собственников: в одной «Кват-Ра» 43% принадлежат самой компании, 57% – Вадиму Долгановскому. Среди предыдущих собственников встречаются люди со знакомой уже фамилией Трикоз (Алексей, Олег и Тамара) и Владимир Опёнышев.
Вторая «Кват-Ра» зарегистрирована Светланой Долгановской 19 июня 2020 года.
Елены Кравец обвиняется в получении особо крупной взятки в виде ремонта квартиры на 2,2 млн рублей