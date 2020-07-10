Один студент умер. Почему в Змеиногорском районе вновь открыли ковидный госпиталь?

Новости 10.07.2020 8:25 834

По информации «Змеиногорского вестника» в городе произошла вспышка вирусной инфекции. На этот раз – в студенческом отряде, который работает в местном сельхозпредприятии.

В него входят 127 студентов из нескольких алтайских вузов. Такой отряд несколько лет традиционно работает в ИП «Мастепан», бывшем ягодном хозяйстве «Янтарное». Однако, как предполагает издание, обсервацию необходимую при пандемии студенты не прошли.

Несколько дней назад, в общежитии произошла вспышка ОРВИ. 11 ребят находятся сейчас во вновь открытом госпитале в Змеиногорской ЦРБ, одного 18 -летнего студента, доставили в Барнаул в тяжелом состоянии. 8 июля он скончался.

Состояние здоровья 11 студентов - стабильное. Наблюдается температура 37,2 - 37,5, легкое покраснение в горле. Анализы как у умершего, так и у остальных студентов - пока не готовы.

Всех остальных бойцов стройотряда изолировали в здании общежития. Официально COVID-19 пока не подтвержден, однако на территории работают специалисты Роспотребнадзора.

Напомним, об повторном открытии госпиталя на базе Змеиногорской ЦРБ рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, которая прошла 9 июля.