Еще один указ. Что решил алтайский оперштаб по поводу распространения коронавируса

Новости 10.07.2020 8:00 595

9 июля в Алтайском крае прошло заседание оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции COVID-19. Результат заседания сообщила пресс-служба правительства региона.

Члены оперштаба в очередной раз констатировали, что ухудшение эпидситуации в регионе происходит из-за «грубых нарушений действующего режима ограничительных мер владельцами различных объектов, проведение массовых мероприятий». Прирост заболеваемости произошел также из-за активизации молодежного и семейного отдыха, увеличения круга контактных лиц, в том числе в сельской местности. При этом, граждане игнорируют самые элементарные меры предосторожности, говорится в официальном сообщении.

В этой связи принято решение ввести еще один запрещающий документ. В нем, в частности будет прописан запрет на обслуживание посетителей магазинов, аптек, пассажиров общественного транспорта без средств защиты органов дыхания.

А еще возмужно будет снят еще ряд ограничений. Например, на тренировки спортсменов из профессиональных команд и на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах и рынках.

Впрочем, по сообщению пресс-службы, эти предложения еще будут детально изучаться.