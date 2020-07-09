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Еще один указ. Что решил алтайский оперштаб по поводу распространения коронавируса

Новости
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9 июля в  Алтайском крае прошло заседание оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции COVID-19.  Результат заседания сообщила пресс-служба правительства региона.

Члены оперштаба в очередной раз констатировали, что ухудшение эпидситуации  в регионе происходит из-за  «грубых нарушений действующего режима ограничительных мер владельцами различных объектов, проведение массовых мероприятий». Прирост заболеваемости произошел также из-за активизации молодежного и семейного отдыха, увеличения круга контактных лиц, в том числе в сельской местности. При этом, граждане игнорируют самые элементарные меры предосторожности, говорится в официальном сообщении.

В этой связи принято решение ввести еще один запрещающий документ. В нем, в частности будет прописан запрет на обслуживание посетителей магазинов, аптек, пассажиров общественного транспорта без средств защиты органов дыхания.

А еще возмужно будет снят еще ряд ограничений. Например, на тренировки спортсменов из профессиональных команд и на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах и рынках.

Впрочем, по сообщению пресс-службы, эти предложения еще будут детально изучаться.

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Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу в Алтайском крае

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Анна

Петрович, разгоните вы этот оперштаб, никто там не хочет работать и не работает. Мэра вообще ни видать где он есть.... аллё товарищ МЭР приступай и руководи городом, выходи из подполья!!! Делайте вывод Виктор Петрович,,,,,,,,

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