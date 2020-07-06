Насколько медийным был алтайский губернатор в июне?

Новости 09.07.2020 19:00 325

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял шестое место (из 10) среди сибирских губернаторов по упоминаемости в СМИ. Об этом свидетельствует исследование «Медиалогии».

В Сибирском федеральный округе лидерами медиарейтинга в июне 2020 года стали врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Красноярского края Александр Усс и губернатор Омской области Александр Бурков.

Виктор Томенко упоминался в 5 274 публикациях. За месяц его позиция в рейтинге не изменилась.

«Центр политической конъюнктуры» сообщает, что в июне упоминаемость глав регионов России в соцсетях снизилась. При этом наблюдается снижение как негативных, так и позитивных оценок деятельности губернаторов, сообщения все чаще становятся нейтральными.

Что касается доли упоминаний в негативном ключе, то для Виктора Томенко она составила 5,64%.